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23ноября
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сегодня, 07:52 8

Процедуру смены пола в России не упростят до нового года

Приказ Минздрава об упрощении процедуры по смене пола вернули на доработку. В Минюсте сообщили, что документ не прошел государственную регистрацию «по результатам проведенных правовой и антикоррупционной экспертиз», сообщает «Российская газета».

Приказ «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией документа об изменении пола» регламентирует процесс смены пола в России. По нему изменить пол человек может только после наблюдения у психиатра на протяжении полутора лет. После этого врачебная комиссия должна принять окончательное решение – выдавать справку или нет. Форма такого документа сейчас не регламентирована, но он необходим для регистрации в органах ЗАГС. Предполагалось, что документ по новому образцу лица, сменившие пол, смогут получать уже с 1 января.

Сенаторы приказ Минздрава поддержали. Упрощенная процедура смены пола в документах позволит обеспечить конституционные права граждан, считает председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Согласно законодательству об актах гражданского состояния, при смене пола уполномоченным органом должен предоставляться документ, подтверждающий факт половой переориентации. Поэтому принятие порядка выдачи и формы подобного документа является обязательным условием функционирования правового института по смене пола. С другой стороны, при определении подобного порядка должен быть учтен риск злоупотреблений в данной сфере, когда смена пола становится не целью, а, например, средством ухода от уголовной ответственности. Именно поэтому, на мой взгляд, приказ не прошел антикоррупционную и правовую экспертизу», – говорит гендиректор юридического консорциума «Высшая инстанция» Иван Шевельков.

Противники внесения изменений утверждают, что новая система приведет к появлению «рынка справок». Это может способствовать, к примеру, манипуляциям с кредитами, поможет избегать административных правонарушений и уголовных дел. Возможность искажения фактов о принадлежности к определенному полу в интересах, не связанных с половой переориентацией, будет существовать до тех пор, пока идентификация личности производится прежде всего по печатным документам. Эти риски приказ не устраняет.

«Лично я считаю, что проект приказа Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении формы и порядка выдачи документа об изменении пола", содержащий в себе упрощение получения справки об изменении пола, не прошел регистрацию в Министерстве юстиции РФ со ссылкой на правовые и антикоррупционные экспертизы по большей части из-за того, что общество не готово к таким переменам. До сих пор в обществе имеет место непонимание или осуждение людей, прибегнувших к смене пола», – уверена юрист Лиги защиты медицинского права Анна Мамонова.

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#закон #здоровье

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    2 часа назад

    беда то какая

  • Савелий28ru

    Савелий28ru
    1 час назад

    Какая боль!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Как жить-то теперь?!

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    Да потерпите пару месяцев, что ж вы так убиваетесь-то

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Лаконика


    Вам легко говорить!

  • DrDimon

    DrDimon
    1 час назад

    Правильно. Пол менять это вам не мелочь по карманам тырить.

    Я бы еще процедуру смены потолка пересмотрел.

  • Сэр

    Сэр
    34 минуты назад

    охренеть, захочешь линолеум поменять на ламинат, неси справку от психиатра. полицейское государство.

  • Артюхина В.А.

    Артюхина В.А.
    24 минуты назад

    О! Исправили старый СП 29.13330.2011 "Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88"?



    Настоящие нормы распространяются на проектирование полов производственных, жилых, общественных, административных, спортивных и бытовых зданий.



    Надо будет почитать на досуге, куда там справки заносить.

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