В Чигирях сотрудники МЧС спасли коллегу из ледяной воды

Юным благовещенцам рассказали и показали, как спасти человека, который попал в ледяную ловушку. Для этого сотрудники МЧС смоделировали ситуацию, которая может случиться на самом деле – амурский спасатель «провалился» под лед прямо на глазах у школьников. Такое мероприятие для ребят провели впервые в ходе акции «Безопасный лед».

За свою карьеру спасатель Игорь Щекин впервые оказался в таком положении – он ждал помощи почти по шею в ледяной воде. От холода его спасал гидрокостюм. На подмогу поспешили коллеги. «Утопающего» обвязали веревкой и вытащили на поверхность, а чтобы и самим не уйти под лед, спасатели использовали лестницу.

За операцией спасения внимательно следили амурские школьники. Такой наглядный мастер-класс для них провели впервые. «Если вы провалились под лед, то вы испытаете болевой шок, паника возникает. Нужно стараться избежать паники. Расставить руки широко, чтобы площадь опоры на лёд была больше», – рассказал заместитель начальника амурского филиала Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда Алексей Хвалимов.

Школьники знают, о чем говорят спасатели. Некоторые подобное испытали на себе. «Я гулял с друзьями, мы тоже ходили по болоту, и я провалился. Правда, только по колено, а не по шею. Хотя нет, по голову тоже один раз было, но мне повезло, что я возле берега был. Я тогда вылез сам», – поделился ученик школы № 10 Сергей Гаврилов.

«Я первый раз такое вижу, что надо так спасать. Нужно кинуть человеку верёвку или бревно какое-нибудь. Сначала бы конечно я испугалась, но потом попыталась бы помочь. Но сначала бы испугалась», – отметила ученица школы № 10 Замира Зикриёева.

Как отмечают спасатели, вытащить человека из ледяной воды – полдела. Необходимо оказать помощь, когда он уже будет на берегу. Тут может потребоваться массаж сердца и искусственное дыхание. Спасатели предостерегают – чтобы до этого не дошло, нельзя выходить на лед, пока водоёмы окончательно не замёрзнут. Этим правилом и взрослые, и дети пренебрегают каждый год.

Если человек оказался на водоёме один и помощи ждать не откуда, рассчитывать придется только на себя. Перед выходом на лёд необходимо подготовиться. Надо взять с собой нож, гвозди или другие острые предметы и закрепить их таким образом, чтобы в случае провала под лёд ими можно было воспользоваться.

В этом году несчастных случаев на водоемах еще не было. В прошлом году под лед проваливались автомобили и гибли люди.