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22ноября
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сегодня, 20:28 7

До конца года на Дальнем Востоке появится около 15 новых предприятий

Число новых предприятий на Дальнем Востоке до конца года вырастет до 87. Вложения в них составят 130 миллиарда рублей, в результате число созданных рабочих мест превысит 8 тысяч. Об этом сообщил в среду министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, выступая на правительственном часе в Совете Федерации, пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время на Дальнем Востоке работают уже более 70 новых предприятий. «При этом 73 новых предприятия уже запущено. В них фактически вложено 114 миллиардов рублей. Создано 6,5 тысячи новых рабочих мест. До конца года эти цифры увеличатся до 87 новых предприятий с фактическими вложениями 130 миллиардов рублей и фактически созданными 8,5 тысячами новых рабочих мест», – сообщил министр.

Как отметил Галушка, значимые производства открыты практически во всех регионах Дальнего Востока. Кроме того, запущены заводы по производству тепло- и звукоизоляционных материалов и деревопереработки в Хабаровском крае, производственно-логистический центр, спортивно-туристический парк и производство бриллиантов в Приморском крае, первая очередь Инаглинского ГОКа в Якутии, аквапарк и животноводческий комплекс на Камчатке, уникальный в масштабах страны маслоэкстракционный завод в Амурской области, угольное месторождение на Чукотке, тепличные комплексы на Сахалине, в Хабаровском крае, Якутии.

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#Дальний Восток #экономика

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    56 минут назад

    А в Амурской области на 15 меньше станет? Кто сюда деньги инвестировать будет, в убыточный и дотационный регион.

  • Хмык

    Хмык
    55 минут назад

    А сколько закроется старых предприятий?

  • троль здесь

    троль здесь
    45 минут назад

    Хмык

    А сколько закроется старых предприятий?



    да это не важно

    важно сколько новых появится, ведь мы великая держава, все страны завидуют нам

  • Maikl

    Maikl
    38 минут назад

    Ой сомнительные цифры, сомнительные, почему предприятий 85, а конкретные название, только три - четыре указали... маслоэкстракционный завод, там всего 200 человек помойму работает, половина с "амурагроцентра" перевели, другая половина, китайцы..потому как оборудование китайское..

  • full

    full
    36 минут назад

    Невиданный прогресс ожидает Дальний Восток. На одну десятую процента вырастет занятость населения. И все это за каких то два три года.

  • DimonS

    DimonS
    32 минуты назад

    На одну десятую процента вырастет занятость населения.

    Западного или китайского?

  • Asom

    Asom
    21 минута назад

    Сталина на них нет, аыыыы!!!!!11

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