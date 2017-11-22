До конца года на Дальнем Востоке появится около 15 новых предприятий

По его словам, в настоящее время на Дальнем Востоке работают уже более 70 новых предприятий. «При этом 73 новых предприятия уже запущено. В них фактически вложено 114 миллиардов рублей. Создано 6,5 тысячи новых рабочих мест. До конца года эти цифры увеличатся до 87 новых предприятий с фактическими вложениями 130 миллиардов рублей и фактически созданными 8,5 тысячами новых рабочих мест», – сообщил министр.

Как отметил Галушка, значимые производства открыты практически во всех регионах Дальнего Востока. Кроме того, запущены заводы по производству тепло- и звукоизоляционных материалов и деревопереработки в Хабаровском крае, производственно-логистический центр, спортивно-туристический парк и производство бриллиантов в Приморском крае, первая очередь Инаглинского ГОКа в Якутии, аквапарк и животноводческий комплекс на Камчатке, уникальный в масштабах страны маслоэкстракционный завод в Амурской области, угольное месторождение на Чукотке, тепличные комплексы на Сахалине, в Хабаровском крае, Якутии.