Белогорск поделился опытом с представителями благовещенской администрации

Белогорск поделится опытом исполнения полномочий в сфере градостроительного законодательства. 22 ноября в администрацию города посетила рабочая группа из Благовещенска. В ее состав вошли заммэра областной столицы и представители управления архитектуры и строительства.

Цель визита – перенять опыт у коллег из Белогорска по организации исполнения полномочий в сфере градостроительного законодательства. В частности речь шла о подготовке и выдаче разрешений на строительство, вводе объектов в эксплуатацию, подготовке градостроительных планов, работе в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также применении специалистами программного обеспечения, позволяющего выполнять работу на высоком уровне, с хорошим качеством и сокращением сроков.

В администрации Белогорска рассказали, что работу в информационной системе в начали около 10 лет назад. В 2009 году приступили к внедрению программного обеспечения ИСОГД для автоматизации технологических процессов отдела и подготовки документов. Это позволило всю градостроительную информацию свести в одну базу. Специализированный программный продукт регулярно актуализируется. Обслуживанием программного обеспечения занимаются специалисты из Хабаровска. В автоматизированной системе работает весь отдел по строительству и архитектуре администрации Белогорска. В настоящее время информационная система обеспечения градостроительной деятельности в Белогорске практически полностью автоматизирована.

Как пояснили специалисты, система ИСОГД обеспечивает муниципалитет, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства. База данных постоянно обновляется и пополняется. Сведения предоставляются из девяти разделов. Это, к примеру, документы территориального планирования, материалы по их обоснованию.

За период ведения ИСОГД в администрации Белогорска в систему занесено свыше 1,6 тысяч дел о застроенных или подлежащих застройке земельных участках, предоставлено более 300 сведений по запросам, выдано более 5 тысяч документов градостроительной деятельности, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.