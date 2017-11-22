Амурчанок проверят на рак молочной железы

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25 ноября поликлиника Амурского областного онкологического диспансера проводит День открытых дверей. Акция посвящена раннему выявлению рака молочной железы. Она продлится с 08:00 до 14:00.

Явка на прием к врачу будет по предварительной записи. В день проведения приема нужно иметь при себе действующий полис медицинского страхования, паспорт, СНИЛС. Также желательно иметь маммографию (для женщин старше 40 лет) или УЗИ молочных желез.

Также в День открытых дверей в поликлинике будет проводиться забор крови на онкомаркеры у всех желающих в возрасте старше 40 лет: у женщин на СА 15-3, у мужчин на ПСА. Для этой процедуры предварительной записи не требуется, пройти ее можно по «живой» очереди.

Также без предварительной записи в этот день в стационаре онкодиспансера можно пройти маммографию для женщин старше 40 лет.

«День открытых дверей проводится с целью выявления фоновой патологии и раннего рака молочных желез, – рассказала главный врач онкодиспансера Светлана Леонтьева. – Поэтому, пациенткам с уже установленным раком молочным желез и состоящим на учете в онкодиспансере, а также пациенткам с фоновой патологией молочных желез, проходивших осмотр у маммолога или онколога в течение этого года, просьба запланировать визит к специалистам онкодиспансера согласно установленным им срокам наблюдения. 25 ноября, в День открытых дверей, мы ждем женщин, пожелавших проверить свое здоровье, чтобы исключить онкопатологию молочных желез».

По статистике первое место по онкозаболеваниям у женщин занимает рак молочной железы. Продолжительность жизни у женщин, поздно выявивших заболевание на 3 и 4 стадиях, снижается в среднем на 26 лет. Поэтому, важно вовремя выявить симптомы на ранних стадиях и остановить болезнь.

Адрес поликлиники: улица Октябрьская, 110. Предварительная запись по телефону 8-914-556-66-11.