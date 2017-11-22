Студенты белогорского МФЦ безвозмездно помогают бездомным животным

Белогорские студенты «Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций» второй год подряд помогают бездомным животным. Они привозят корм в местный приют, убирают в вольерах. На парах этому не учат и оценками дополнительно не поощряют. Но желающих прийти на помощь от этого меньше не становится.

Ради брошенных животных студенты белогорского МФЦ регулярно приезжают на окраину города. В руках пакеты с крупами и тушенкой – из них получится сытный горячий обед – и сухой корм.

«Мне их жалко, они живут на улице, никто их не забирает. Дома у меня была собака. У неё была чумка, мама её не смогла вылечить, и она умерла. Я будут тут собаку брать», – поделилась студентка Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций Екатерина Казакова.

В очередной приезд студенты помогли утеплить будки, чтобы животные не мерзли. За молоток взялся студент Сергей Дровняк. Как заботиться о питомцах, он знает.

«У меня дворняжки простые, охранницы, у нас дом на земле. Они охраняют дом. Они у нас в свободно перемещаются, мы на цепи их не держим, только летом, да и то на длинной цепи, чтобы по огородам не топтались. Одна собака у нас без ноги, ей ампутировали ее», – рассказал студент «Амурского многофункционального центра профессиональных квалификаций» Сергей Дровняк.

Мужские в приюте на вес золота. В Белогорском обществе защиты животных «Шанс» всего пять неравнодушных женщин. Они содержат 38 собак, 16 кошек и котят. Поэтому в приюте рады любой помощи.

«Нас очень мало. Самый большой дефицит – человеческий. Никто не хочет тратить время, силы на уход за животными. Мы ставим цель сделать счастливыми тех, кто пришел к нам в "Шанс", и за кого мы несем ответственность. Поэтому кинолог к услугам наших собак, и волонтеры. Ни на одного гостя еще никто из животных не кинулся. Все очень рады, требуют свою порцию ласки, любви. И конечно, надеются, что к ним еще придут в гости», – сказала руководитель белогорского филиала общества защиты животных «Шанс» Елена Воронина.