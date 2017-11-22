Новое оборудование поможет улучшить генетику амурских коров

Проверять молоко амурских коров будут на новом оборудовании. В областной ветеринарной лаборатории появились современные аппараты. Теперь там планируют каждый месяц определять состав надоя, который будут сдавать крупные хозяйства. А диагностический набор, который поступил в учреждение, поможет выявить генетические заболевания животных и другие болезни.

Оборудование проверяет 30 показателей крови. Полученные данные будут поступать в единую информационную базу. Это поможет специалистам проанализировать и улучшить генетику племенного скота, то есть повлиять на качество и количество мяса и молока.

На покупку оборудования область потратила 400 тысяч рублей. Приборы поставили из Новосибирска. Исследование хоть и будет платное, но должно сэкономить время и деньги амурских фермеров. До этого генетический анализ делали в Хабаровске.

«Каждое животное, особенно племенное, должно содержать определенные параметры. Мы должны улучшать показатели. И как раз мы сможем по генетическому материалу и качеству молока определять, насколько это животное улучшать», – рассказала директор Амурской областной ветеринарной лаборатории Наталья Яковлева.