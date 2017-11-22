Благовещенская художественная школа отметила 50-летие

Единственная художественная школа Благовещенска отмечает 50-летний юбилей. За полвека учреждение окончили тысячи амурчан. Некоторые из них стали преподавателями этой школы. В честь праздника в учреждении открыли выставку картин – разместили более 20 работ учеников художественной школы разных лет.

Также для гостей, учеников и сотрудников провели праздничный концерт, где вручили награды. Это были грамоты, дипломы и подарки.

Сейчас в школе учатся более 600 человек, их обучают 19 преподавателей. Поздравить педагогов с юбилеем пришли и выпускники.

«Было много таких нюансов, когда хотелось бросить. Но учителя благосклонно относились к нашему творчеству и нашим выходкам. Благодаря им я, в общем-то, закончил почти на "отлично" школу и пошёл по этой стезе», – поделился вице-президент Творческого союза художников России по ДФО Евгений Зверев.

«Есть у нас проект, чтобы создать галерею памяти, как бы летопись такую из работ учащихся. Работа уже ведётся. Мы по годам определяем работы, распределяем, потом постараемся помещение какое-нибудь для них найти», – рассказала директор художественной школы Благовещенска Светлана Картошкина.