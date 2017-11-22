Гость «Эха Москвы в Благовещенске»: поэт и художник Валерий Разгоняев

В четверг, 23 ноября, утром в студию радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» придет поэт, художник, скульптор, член Союза российских писателей и Творческого союза художников России Валерий Разгоняев. С гостем поговорят об амурской теме в его творчестве. Ведущие утреннего эфира Михаил Митрофанов и Илья Кутырев.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.