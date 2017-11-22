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сегодня, 17:36 0

Новости Белогорска можно читать в Telegram

Новости Белогорска можно читать в Telegram

Публичный канал белогорск.рф создан в мессенджере Telegram, за несколько дней он набрал более сотни подписчиков. Местное самоуправление Белогорска осваивает новые возможности для обеспечения информационной открытости деятельности органов власти.

«В настоящее время в информационном обеспечении Белогорска задействован не только официальный сайт, но и социальные сети. Сообщения о жизни муниципалитета распространяются в Одноклассниках, Инстаграме, Вконтакте, Твиттере, – рассказала руководитель пресс-службы главы города Марина Зингер. – Принято решение применить и новый инструмент – приложение Telegram. Оно обладает всеми необходимыми функциями и набирает популярность, как один из удобных для использования мессенджеров».

Для того чтобы подписаться на канал, необходимо установить приложение Telegram на телефон. Через поисковик найти belogorck и нажать кнопку «Присоединиться».

«Использование бесплатного кроссплатформенного мессенеджера Telegram для администрации Белогорска не ново. В феврале 2016 года официальный сайт белогорск.рф запустил в сервисе бот – @Belogorckbot. Первый бот Белогорска может выполнять простейшие команды, – сообщила руководитель пресс-службы. – С помощью @Belogorckbot можно узнать последние новости города, а также погоду на день и курс валют. Публичный канал белогорск.рф воспринимаем пока как дополнительный информер о том, что публикуется на официальном сайте. Сотовые телефоны, как известно, всегда под рукой, а вот доступ к компьютеру – не всегда. С появлением канала открыта возможность узнавать новости о Белогорске через дополнительный сервис».

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#Белогорск #интернет

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