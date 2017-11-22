«Коматозники», «Здравствуй, папа, Новый год–2», «Снеговик»: кинопремьеры недели

Фото: Kino-khv.ru

В этот четверг в кинотеатрах Благовещенска начнут показывать пять кинопремьер. Горожанам предлагают посмотреть один мультфильм «Тайна Коко» и четыре художественных фильма. В числе кинолент комедия «Здравствуй, папа, Новый год–2», криминальный триллер «Снеговик», драма «Кроткая» и фантастический триллер «Коматозники». Амур.инфо рассказывает об очередных новинках в кино.

Здравствуй, папа, Новый год–2

Отец и отчим, Дасти и Брэд, объединяются, чтобы организовать для своих детей идеальный рождественский праздник. Но их с горем пополам достигнутый нейтралитет оказывается под угрозой, когда к внукам приезжают олдскульный мачо-папаша Дасти и чувствительный и эмоциональный папочка Брэда. Они как нельзя кстати, чтобы превратить Рождество в кошмарный хаос.

Актеры: Уилл Феррелл, Марк Уолберг, Мэл Гибсон, Джон Литгоу. Режиссер: Шон Андерс.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск», АОДНТ, ДК Профсоюзов, ОКЦ, «Харбине» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Тайна Коко

12-летний Мигель живет в мексиканской деревушке в семье сапожников и тайно мечтает стать музыкантом. Тайно – потому что в его семейном клане музыка считается проклятием. Когда-то его прадед оставил свою жену, прабабку Мигеля, ради мечты, которая теперь не дает спокойно жить Мигелю. С тех пор музыкальная тема в семье стала табу. Мигель обнаруживает, что между ним и его любимым певцом Эрнесто де ла Крусом, ныне покойным, существует некая – пока неназванная – связь. Паренек отправляется к своему кумиру в Страну Мертвых, где встречает души своих предков. Коко знакомится там с духом-трикстером по имени Эктор (в облике скелета), который становится его напарником-проводником. Вдвоем они отправляются на поиски де ла Круса.

Актеры: Энтони Гонсалес, Гаэль Гарсиа Берналь, Бенджамин Брэтт, Аланна Юбак. Режиссеры: Ли Анкрич, Эдриан Молина.

Мультфильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск», АОДНТ, ДК Профсоюзов, ОКЦ, «Харбине» и обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Снеговик

Британский криминальный триллер, ставший экранизацией одноимённого бестселлера норвежского писателя Несбё. В течение многих лет в день, когда выпадает первый снег, бесследно исчезают замужние женщины. Сложить все части загадочного пазла под силу только знаменитому детективу. Он потерял покой и сон, ведь время следующего снегопада неумолимо приближается.

Актеры: Майкл Фассбендер, Ребекка Фергюсон, Шарлотта Генсбур, Йонас Карлссон. Режиссер: Томас Альфредсон.

Посмотреть ленту можно в киноцентре «Благовещенск» и одном из кинотеатров ТРЦ «Острова».

Коматозники

Ремейк фильма Джоэла Шумахера 1990 года. Пятеро студентов-медиков, одержимых желанием узнать, что происходит с человеком после смерти, решаются на рискованный эксперимент: на время они останавливают друг другу сердце, чтобы погрузиться в состояние клинической смерти и на собственном опыте понять, что происходит с человеком по ту сторону. Но они забывают, что, переступив черту, нужно быть готовым к последствиям.

Актеры: Эллен Пейдж, Диего Луна, Нина Добрев, Джеймс Нортон, Кирси Клемонс. Режиссер: Нильс Арден Оплев.

Увидеть фильм можно в киноцентре «Благовещенск», ДК Профсоюзов и кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова».

Кроткая

Фильм-драма 2017 года, поставленный украинским режиссёром Сергеем Лозницей. Фильм является копродукцией Франции, Украины, Германии, Литвы, Нидерландов и России. Сценарий ленты написан по мотивам одноимённого рассказа Фёдора Достоевского. Молодая женщина по пути на свидание к арестованному мужу встречает различных героев своего времени: от полицейских и правозащитников до проституток и бродяг.

Актеры: Василина Маковцева, Валериу Андрюцэ, Сергей Колесов, Дмитрий Быковский. Режиссер: Сергей Лозница.

Картину покажут в киноцентре «Благовещенск». С подробным расписанием киносеансов можно ознакомиться на сайте Амур.инфо в разделе «Афиша».