Амурские единоборцы едут на международный турнир во Владивосток

Фото: amurliga.ru

Бойцы из Приамурья примут участие в международном турнире по панкратиону MFP-213 во Владивостоке. Спортсмены амурской федерации смешанного боевого единоборства ММА – Александр Белых, Виктор Данилин, Михаил Пирогов и Рашад Гасанов – поучаствуют в четырех поединках, сообщает «Амурлига».

Соревнования по панкратиону состоятся на «Фетисов Арене» 25 ноября. Всего в турнире будет восемь боев. Первые пять – между россиянами, в них как раз и участвуют амурские спортсмены.

Последние три схватки – международные. Россияне Альгиз Вахитов и Борис Федоров выйдут против южнокорейских бойцов Ли Сунг Су (Sung Soo Lee) и Ким Се Юнг (Se Young Kim). А в финальной схватке хабаровчанин Евгений Bad boy Рязанов встретится с польским спортсменом Себастьяном Романовски.