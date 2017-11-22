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22ноября
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сегодня, 16:58 12

Звезда мировой величины, оперный певец Дмитрий Хворостовский ушел из жизни

Звезда мировой величины, оперный певец Дмитрий Хворостовский ушел из жизни
Фото: persons-info.com

Известный оперный певец Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне. В октябре ему исполнилось 55 лет, передает «Газета.ру». Информацию о смерти оперного певца подтвердила его семья на официальной странице артиста в Фейсбуке.

В сообщении говорится: «От имени семьи Хворостовского мы с тяжелым сердцем сообщаем о кончине Дмитрия Хворостовского». Отмечается, что певец умер в окружении семьи в Лондоне.

Опухоль мозга у певца обнаружили в июне 2015 года. После лечения в британской клинике он вернулся на сцену. Осенью 2016 года, ради прохождения курса химиотерапии, певец отменил свое выступление в постановке «Симон Бокканегра», премьера которого была запланирована в Венской опере. После лечения, в день своего рождения, 16 октября, певец выступил на сцене Старой оперы во Франкфурте.

Фото: www.facebook.com

Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске в 1962 году. После окончания педагогического училища и Красноярского института искусств солировал в местном государственном театре оперы и балета. В 1989 году одержал победу на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе, после чего начал получать приглашения из театров по всему миру, среди которых Берлинская государственная опера, Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и «Новая Опера» в Москве. Стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени Глинки в 1991 году. Он был заслуженным артистом РСФСР и народным артистом России, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В его репертуаре были партии в операх «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Травиата» Джузеппе Верди, «Иоланта» Петра Чайковского, а также романсы и песни военных лет.

В честь певца был назван астероид (7995) Хворостовский, открытый астрономом Крымской астрофизической обсерватории 4 августа 1983 года.

6 сентября 2010 года великий певец дал единственный концерт в Благовещенске. В его программе были романсы таких композиторов, как Чайковский, Рахманинов и Метнер. Сопровождал Хворостовского его концертмейстер, прибалтийский пианист Ивари Илья.

Месяц назад СМИ уже сообщали о смерти Хворостовского. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, ряд известных людей поспешили выразить свои соболезнования. Позднее директор певца опроверг сообщения о его смерти, пишут «Известия».

Просмотров всего: 2359

#память

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Комментарии
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  • full

    full
    4 часа назад

    Жаль.

  • Храмовник

    Храмовник
    4 часа назад

    Очень жаль!! Величина !!!

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    4 часа назад

    Жаль...

  • katrja26

    katrja26
    4 часа назад

    Очень жалко...

  • krasnova

    krasnova
    4 часа назад

    Царство Небесное,

  • Nikodim

    Nikodim
    3 часа назад

    печально. нехорошо, конечно, так думать, но посмотришь на некоторых пьянчуг, бомжей - не понять как живут, для чего живут, чем питаются, и не берет некоторых ничто. а тут ноябрь - Задорнов, Хворостовский.. еще жить и трудиться и тут рак ((

  • Сергей Логвинов

    Сергей Логвинов
    2 часа назад

    Какой кошмар! Гадкая болезнь, что ты делаешь с людьми...

  • Костя_Кис

    Костя_Кис
    1 час назад

    Этот человек ставил некоторую планку в конце 80-х. Цой в то время крушил стандарт. Хворостовский стандартом являлся. Приличным. Плохо, что ушёл поздно. Лермонтов ушёл в самый раз. 27 лет. Пушкин ушёл созревшим. Костным. Поздно.

  • Соната

    Соната
    1 час назад

    это потеря

    очень жаль, такой талант

  • CAXAP_OK

    CAXAP_OK
    1 час назад

    Печально...

  • emmka

    emmka
    1 час назад

    Потеря мирового масштаба.Нет слов чтобы выразить скорбь.

  • Тундра

    Тундра
    10 минут назад

    Во всем совершенен. Горько.

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