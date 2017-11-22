Звезда мировой величины, оперный певец Дмитрий Хворостовский ушел из жизни

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В сообщении говорится: «От имени семьи Хворостовского мы с тяжелым сердцем сообщаем о кончине Дмитрия Хворостовского». Отмечается, что певец умер в окружении семьи в Лондоне.

Опухоль мозга у певца обнаружили в июне 2015 года. После лечения в британской клинике он вернулся на сцену. Осенью 2016 года, ради прохождения курса химиотерапии, певец отменил свое выступление в постановке «Симон Бокканегра», премьера которого была запланирована в Венской опере. После лечения, в день своего рождения, 16 октября, певец выступил на сцене Старой оперы во Франкфурте.

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Дмитрий Хворостовский родился в Красноярске в 1962 году. После окончания педагогического училища и Красноярского института искусств солировал в местном государственном театре оперы и балета. В 1989 году одержал победу на Международном конкурсе оперных певцов в Кардиффе, после чего начал получать приглашения из театров по всему миру, среди которых Берлинская государственная опера, Королевский театр Ковент-Гарден в Лондоне, Метрополитен-опера в Нью-Йорке и «Новая Опера» в Москве. Стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени Глинки в 1991 году. Он был заслуженным артистом РСФСР и народным артистом России, кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

В его репертуаре были партии в операх «Севильский цирюльник» Джоаккино Россини, «Травиата» Джузеппе Верди, «Иоланта» Петра Чайковского, а также романсы и песни военных лет.

В честь певца был назван астероид (7995) Хворостовский, открытый астрономом Крымской астрофизической обсерватории 4 августа 1983 года.

6 сентября 2010 года великий певец дал единственный концерт в Благовещенске. В его программе были романсы таких композиторов, как Чайковский, Рахманинов и Метнер. Сопровождал Хворостовского его концертмейстер, прибалтийский пианист Ивари Илья.

Месяц назад СМИ уже сообщали о смерти Хворостовского. Несмотря на отсутствие официальных подтверждений, ряд известных людей поспешили выразить свои соболезнования. Позднее директор певца опроверг сообщения о его смерти, пишут «Известия».