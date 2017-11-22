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Drom: 84 % амурчан плохо знают ПДД

Drom: 84 % амурчан плохо знают ПДД
Фото: autoassa.ru

Портал Drom.ru с 13 по 20 ноября провел конкурс «Битва знатоков ПДД». Его участниками стали жители разных регионов России. Людям предлагали проверить свои знания правил дорожного движения. Как оказалось, 84 % участников из Амурской области плохо знают ПДД.

Конкурс проходил в мобильном приложении «Дром ПДД 2017 – Android | iPhone». Автолюбителям было предложено ответить на вопросы экзамена по вождению для водителей категории «B» за 20 минут. Всего за неделю свои знания проверили свыше 20 000 человек из 84 регионов РФ.

В десятку победителей вошли пользователи с наилучшими результатами: они ответили на все 20 вопросов правильно менее чем за 1 минуту. Первое место заняла участница из города Мирный Якутии – она дала верные ответы за 32,81 секунды, говорится в сообщении Drom.ru.

Результаты конкурса показали, что лучше всего знают правила дорожного движения водители Приморского края, а автолюбителям Саратовской, Сахалинской и Магаданской областей следует освежить свои знания, так как они оказались на нижних строках рейтинга знатоков ПДД. Что касается участников из Амурской области, то лишь 16 % из них верно ответили на все вопросы.

Отмечается, что только 20 % всех участников справились с задачей и сдали экзамен по правилам ГИБДД (не более 2-х ошибок на 20 вопросов, на каждую ошибку дается дополнительно 5 вопросов, в которых ошибаться уже нельзя). Средняя продолжительность прохождения экзамена составила 4 минуты, а лучшие результаты показали пользователи, не имеющие опыта вождения, а также те, чей водительский стаж составляет менее 2 лет. При этом водители, имеющие серьезный опыт вождения, показали средний результат.

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#конкурсы #транспорт

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Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Nikodim

    Nikodim
    10 минут назад

    ну да, этот % чувствуется на дорогах

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