Drom: 84 % амурчан плохо знают ПДД

Фото: autoassa.ru

Конкурс проходил в мобильном приложении «Дром ПДД 2017 – Android | iPhone». Автолюбителям было предложено ответить на вопросы экзамена по вождению для водителей категории «B» за 20 минут. Всего за неделю свои знания проверили свыше 20 000 человек из 84 регионов РФ.

В десятку победителей вошли пользователи с наилучшими результатами: они ответили на все 20 вопросов правильно менее чем за 1 минуту. Первое место заняла участница из города Мирный Якутии – она дала верные ответы за 32,81 секунды, говорится в сообщении Drom.ru.

Результаты конкурса показали, что лучше всего знают правила дорожного движения водители Приморского края, а автолюбителям Саратовской, Сахалинской и Магаданской областей следует освежить свои знания, так как они оказались на нижних строках рейтинга знатоков ПДД. Что касается участников из Амурской области, то лишь 16 % из них верно ответили на все вопросы.

Отмечается, что только 20 % всех участников справились с задачей и сдали экзамен по правилам ГИБДД (не более 2-х ошибок на 20 вопросов, на каждую ошибку дается дополнительно 5 вопросов, в которых ошибаться уже нельзя). Средняя продолжительность прохождения экзамена составила 4 минуты, а лучшие результаты показали пользователи, не имеющие опыта вождения, а также те, чей водительский стаж составляет менее 2 лет. При этом водители, имеющие серьезный опыт вождения, показали средний результат.