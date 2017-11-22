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сегодня, 16:29 1

Жители Благовещенска выбрали самое уютное и профессиональное медучреждение

Жители Благовещенска выбрали самое уютное и профессиональное медучреждение
Фото: similima.com

Самым уютным, доступным и профессиональным медучреждением Благовещенска признали городскую поликлинику № 1. Таковы итоги опроса, который проводил молодежный центр «Выбор». Правда, большая часть респондентов – 34 % – заявили, что пользуются услугами частных клиник либо не обращаются к врачам вообще.

Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» провел опрос для того, чтобы выяснить отношение горожан к государственным учреждениям здравоохранения. Представители центра опросили 600 благовещенцев старше 18 лет. Им предлагали оценить заведения по следующим показателям: уют/комфорт, отсутствие очередей, профессионализм медицинского персонала, наличие необходимого оборудования.

В итоге по совокупности показателей первое место заняла поликлиника № 1 – 18 % опрошенных. На втором месте Амурская областная детская клиническая больница – 14 %. Замыкает тройку лидеров поликлиника № 4 – за нее проголосовали 11 %.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    2 минуты назад

    В этом "уютном" месте.Самая отсталая организация труда медиков.

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