Жители Благовещенска выбрали самое уютное и профессиональное медучреждение

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Самым уютным, доступным и профессиональным медучреждением Благовещенска признали городскую поликлинику № 1. Таковы итоги опроса, который проводил молодежный центр «Выбор». Правда, большая часть респондентов – 34 % – заявили, что пользуются услугами частных клиник либо не обращаются к врачам вообще.

Центр развития молодежных и общественных инициатив «Выбор» провел опрос для того, чтобы выяснить отношение горожан к государственным учреждениям здравоохранения. Представители центра опросили 600 благовещенцев старше 18 лет. Им предлагали оценить заведения по следующим показателям: уют/комфорт, отсутствие очередей, профессионализм медицинского персонала, наличие необходимого оборудования.

В итоге по совокупности показателей первое место заняла поликлиника № 1 – 18 % опрошенных. На втором месте Амурская областная детская клиническая больница – 14 %. Замыкает тройку лидеров поликлиника № 4 – за нее проголосовали 11 %.