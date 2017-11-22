Он оставил неизгладимый след в истории университета: в БГПУ простились с Василием Ступниковым

В разные годы Василий Михайлович работал преподавателем, деканом историко-филологического факультета, проректором. А с 1987 по 1999 годы был ректором учебного заведения. По его инициативе институт получил статус университета.

Проститься с Василием Михайловичем пришли друзья, знакомые, коллеги, студенты, выпускники. Бывшего ректора они вспоминают как очень порядочного человека, который сохранил традиции учебного заведения и заботился о своем коллективе.

«Он был хорошим человеком. Я заканчивала институт в 1966 году. И я его запомнила, когда мы получали распределение на работу. Он тогда выступил с напутствием, с теплыми словами, сказал, что вы приедете на работу, и, может, у вас не сразу все хорошо будет получаться, но вы не пугайтесь, все наладится, все будет хорошо. И вы знаете, он был совершенно прав. Потом я помню его в 90-х годах, когда в институте начались преобразования. Я работала тогда журналистом в газете "Благовещенск" и брала у него интервью. Мы вышли с ним из института, и он рассказывал, что трудные времена настали для института, он тогда как раз преобразовывался в университет. Но Василий Михайлович сказал, надо жить и надо учить молодежь, как бы ни было тяжело. И я думаю, что те традиции сохраняются. Как бы время ни менялось, основа остается», – поделилась благовещенка Нина Московская.

«С именем Василия Михайловича связано, наверное, самое важное событие – под его руководством наш институт стал университетом, и при этом мы остались педагогическим университетом. Это такая самобытность, мы единственный педагогический университет на Дальнем Востоке. Василий Михайлович относился к таким людям, которые делали историю. Есть такое понятие – личности в истории, вот это как раз про него. Он сам был историком, очень любил историю, область интересов его была в истории, и он оставил неизгладимый след в истории нашего университета. 30 лет работы в ректорате, руководство университетом в не очень хорошее, тяжелое время для страны, в 90-е годы – это дорогого стоит», – сказала ректор БГПУ Вера Щекина.

«Василия Михайловича Ступникова я знаю с 1964 года. Я был студентом, он был деканом. После окончания института я был оставлен в институте, работал деканом факультета иностранных языков и проректором по учебной работе. Это был удивительный человек, высокой культуры, тактичен, скромен, очень отзывчивый, всегда готов был оказать помощь, ко всем всегда уважительно относился. И, конечно, за время работы ректором он очень много сделал для института. Во-первых, в начале 90-х годов был построен дом 75-квартирный, было построено общежитие для студентов, был открыт индустриально-педагогический факультет. Конечно, память о нем останется у всех – и у студентов, и преподавателей», – добавил бывший коллега Василия Михайловича Юрий Лысов.