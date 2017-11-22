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сегодня, 15:47 0

В амурскую колонию № 8 попытались доставить наркотик

В амурскую колонию № 8 попытались доставить наркотик
Фото: 28.fsin.su

В Приамурье задержали мужчину, который попытался передать наркотик в исправительную колонию № 8. «Дурь» находилась в банке, которую амурчанин перебросил через ограждение. Теперь ему предстоит ответить по закону.

Инцидент произошел 19 ноября. В тот день рядом с колонией остановился автомобиль, из которого вышел мужчина. Он перекинул некий предмет через ограждение и попытался скрыться, однако был задержан сотрудниками учреждения.

При осмотре места падения предмета была найдена банка, обмотанная полиэтиленовой пленкой. Как оказалось, внутри находилось гашишное масло. Масса наркотика составила 39,25 грамма, что считается крупной партией, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

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