Амурские депутаты предлагают давать землю под строительство жилья без торгов

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21 ноября в Благовещенске прошло 14-е заседание Законодательного собрания Амурской области. Парламентарии рассмотрели 33 вопроса, один из которых касался нововведения в области строительства жилья. Предлагается дать амурским компаниям-застройщикам право получать в аренду землю под строительство без проведения торгов.

По словам председателя комитета по вопросам экономики и собственности области амурского закса Юрия Кушнаря, предполагается, что такая мера оживит строительный бизнес. Также это позволит снизить остроту проблемы обеспечения жильем нуждающихся амурчан.

«Задачи, которые должно выполнять правительство, часто связаны с предоставлением жилья не по коммерческим ценам, а по установленным государством. И по новому закону государство вправе у каждого инвестора, который будет участвовать в программе, потребовать, чтобы не менее 30 % жилья было предоставлено правительству области по тем ценам, о которых я сказал», – поведал об особенностях нововведения Юрий Кушнарь.

Депутаты поддержали соответствующий законопроект в первом чтении, сообщает пресс-служба заксобрания.