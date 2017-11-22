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сегодня, 15:14 3

Амурские депутаты предлагают давать землю под строительство жилья без торгов

Амурские депутаты предлагают давать землю под строительство жилья без торгов
Фото: dpchas.com.ua

21 ноября в Благовещенске прошло 14-е заседание Законодательного собрания Амурской области. Парламентарии рассмотрели 33 вопроса, один из которых касался нововведения в области строительства жилья. Предлагается дать амурским компаниям-застройщикам право получать в аренду землю под строительство без проведения торгов.

По словам председателя комитета по вопросам экономики и собственности области амурского закса Юрия Кушнаря, предполагается, что такая мера оживит строительный бизнес. Также это позволит снизить остроту проблемы обеспечения жильем нуждающихся амурчан.

«Задачи, которые должно выполнять правительство, часто связаны с предоставлением жилья не по коммерческим ценам, а по установленным государством. И по новому закону государство вправе у каждого инвестора, который будет участвовать в программе, потребовать, чтобы не менее 30 % жилья было предоставлено правительству области по тем ценам, о которых я сказал», – поведал об особенностях нововведения Юрий Кушнарь.

Депутаты поддержали соответствующий законопроект в первом чтении, сообщает пресс-служба заксобрания.

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#заксобрание #строительство

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Комментарии
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  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Кому то срочно нужен участок.

  • full

    full
    37 минут назад

    У них и с торгами неплохо получалось...

  • ПетяПетрович

    ПетяПетрович
    12 минут назад

    если бы земельное управление Благовещенска по расторопнее было в вопросах предоставления земли, в частности в решении всех бюрократических моментов - общественных слушаний, постановлений, согласований, оценки, кадастровых работ было бы гораздо все эффективнее.... как то сталкивался.. одну бумажку сделают. и ждут.. и когда напомнишь.. начинается какое то вялое движение к новому кругу бюрократического ада.. потом снова стоп и так может месяцами продолжаться, а то и годами

    земли в городе валом... только зачастную участки не сформированы, документы должным образом не оформлены.

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