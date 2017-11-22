Маленькой Ксюше Сапожниковой собирают средства, чтобы она могла ходить

Двухлетняя амурчанка Ксюша Сапожникова не может ходить. Ей поставили диагноз – нейрофиброматоз, это врожденный ложный сустав костей обеих голеней. По словам родителей, в клинике США ребенку могут сделать операцию, которую в России не проводят.

«Лечение планируется в США, во Флориде, в клинике Святой Марии, – рассказала мама девочки Евгения Сапожникова. – У нашей дочки малые берцовые кости поломаны, а большие берцовые – истончены и тоже на грани перелома. В американской клинике ей вставят штифты, которые будут расти вместе с ростом костей ребенка – в России такие не используются. Сами кости в месте переломов будут сращивать специальными трансплантантами. В мягких тканях удалят фиброзную ткань».

Для того чтобы лечь на операцию, необходимо внести 10 тысяч долларов на депозит. Общая сумма лечения, которую выставила американская клиника – больше 121 тысячи долларов, это более семи миллионов рублей.

Сроки лечения не установлены. Родители ребенка пока не собрали необходимую сумму для депозита, кроме того, они опасаются, что не смогут быстро найти средства на выплату остальной суммы.

Сейчас семья собирает средства на лечение Ксюши Сапожниковой. Все желающие помочь могут перечислить деньги родителям.