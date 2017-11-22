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сегодня, 14:50 6

В Прогрессе обсуждают смерть старшеклассника

В Прогрессе обсуждают смерть старшеклассника
Фото: геоамур.рф

В поселке городского типа Прогресс обсуждают трагедию, случившуюся со старшеклассником. Юноша покончил жизнь самоубийством – об этом сообщают местные жители. С их слов, событие взбудоражило весь поселок. Официального подтверждения информации пока нет.

Как стало известно Амур.инфо из разных источников, ЧП произошло примерно три недели назад. Пострадавшего увезли из Прогресса в лечебное учреждение в Благовещенск. В областном центре ученик 11-го класса скончался. Получить официальные комментарии по этому поводу информагентству не удалось.

Просмотров всего: 2744

#дети #происшествия

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Виктогрия

    Виктогрия
    2 часа назад

    Так старшеклассник скончался в Прогрессе или в Благовещенске?

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Началось размусоливание трагедии на радио "ОБС" (одна баба сказала) О родителях бы подумали. Да и не было там самоубийства, несчастный случай.

  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    неуравновешенность в этом возрасте ни для кого не секрет. Во все времена были семьи, где оплакивали детей, поспешивших наложить на себя руки. Зачем мусолить тему самоубийств? Стандартное недозрелое мышление - вот умру, пусть всем будет хуже. А на деле...погоревал народ и дальше зашагал.

  • Tehnik

    Tehnik
    1 час назад

    В Прогрессе только и осталось что покончить с собой.

  • Пит-стоп

    Пит-стоп
    1 час назад

    а был ли мальчик?

  • ExEshNICK_2

    ExEshNICK_2
    17 минут назад

    Новость из разряда слух видимо... Ничего непонятно...

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