В Прогрессе обсуждают смерть старшеклассника

Фото: геоамур.рф

В поселке городского типа Прогресс обсуждают трагедию, случившуюся со старшеклассником. Юноша покончил жизнь самоубийством – об этом сообщают местные жители. С их слов, событие взбудоражило весь поселок. Официального подтверждения информации пока нет.

Как стало известно Амур.инфо из разных источников, ЧП произошло примерно три недели назад. Пострадавшего увезли из Прогресса в лечебное учреждение в Благовещенск. В областном центре ученик 11-го класса скончался. Получить официальные комментарии по этому поводу информагентству не удалось.

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#дети #происшествия

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Екатерина PL