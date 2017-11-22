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Полиция ищет пропавшего жителя Шимановска

Полиция ищет пропавшего жителя Шимановска
Фото: 28.мвд.рф

В Приамурье полиция просит помочь в розыске пропавшего мужчины. 15 ноября Анатолий Куцев, житель Шимановска 1970 года рождения, ушел из дома, и до настоящего времени неизвестно, где он находится.

Приметы пропавшего амурчанина: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, коротко стриженные, глаза карие. Из особых примет – шрам 1,5-2 сантиметра под нижней губой, сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

На момент ухода из дома Анатолий Куцев был одет в черную вязаную шапку, черную осеннюю куртку, темно-синюю кофту, темно-серые брюки, а также черные полуботинки на замке.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Дмитриевича, просят сообщить по телефонам: 8 (4162) 59-41-07 и 8 (4162) 59-41-05.

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#происшествия #Шимановск

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