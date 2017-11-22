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22ноября
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сегодня, 14:04 9

Космодром Восточный оказался в окружении волков

Космодром Восточный оказался в окружении волков
Фото: kostya-wolf.narod.ru

На космодроме Восточный в Амурской области появились волки. Они ходят вокруг стартового стола и других объектов. Как утверждают специалисты, присутствие хищников здесь – обычное явление. Об этом пишет РИА Новости.

«Волки ходят вокруг стартового стола космодрома. Следы видим регулярно, след больше, чем у собаки. Видимо, где-то возле стартового стола проходят волчьи тропы», – говорят работники космодрома.

Максим Бормотов, ведущий консультант управления по охране животного мира Амурской области, пояснил, что для хищников территория космодрома – это, как и раньше, тайга и кормовая база: пока там водятся кабаны, косули, изюбри, зайцы, волки не уйдут.

Присутствие волков – обычное явление в этом регионе, добавил специалист. Например, был случай, когда волк, гоняясь за собакой, заскочил в один из строительных вагончиков и разорвал ее. Хищника застрелил егерь.

Старший специалист регионального управления по охране животного мира Денис Макаров подтвердил эту информацию: «Да, был такой случай. Это совершенно обычное явление. Волки в Свободненском районе есть и сейчас, так скажем, в пределах нормы. Они могут мигрировать за кабаном или косулей. Охота на них началась 15 октября, охотобщества выдают разрешения».

По данным дирекции по охране и использованию животного мира Амурской области, программа по поощрению отстрела волков действовала в регионе в 2013-2014 годах. В 2013 году охотники добыли более 150 хищников, на счета охотников из регионального бюджета были направлены 1,5 миллиона рублей.

Просмотров всего: 1786

#животные #космодром #природа

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Сэр

    Сэр
    2 часа назад

    Третий абзац, вот, русский человек писал или гастарбайтер. АИ вы то сами читали, что написали?

  • БаРмалей

    БаРмалей
    2 часа назад

    Человек самое худшее существо в природе.Волков жаль-истребят ради забавы...

  • Сэр

    Сэр
    2 часа назад

    Исправились. Оперативно однако.

  • Кварц

    Кварц
    1 час назад

    Бедный космодром. Волки внутри, волки снаружи...

  • DeamonX

    DeamonX
    1 час назад

    И эти тоже на Дмитрия Анатолича зуб точат

  • full

    full
    1 час назад

    БаРмалей

    Человек самое худшее существо животное в природе.Волков жаль-истребят ради забавы...

  • Туж2

    Туж2
    58 минут назад

    Кварц

    Бедный космодром. Волки внутри, волки снаружи...



    Да там еще и козлы..

  • Mainer

    Mainer
    9 минут назад

    БаРмалей

    Человек самое худшее существо в природе.



    Бред

  • Gravity

    Gravity
    2 минуты назад

    Что это за новость? Волки есть практически везде: и на территории ЗАТО Циолковский и на окраинах Благовещенска бывают....

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