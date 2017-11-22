Космодром Восточный оказался в окружении волков

Фото: kostya-wolf.narod.ru

«Волки ходят вокруг стартового стола космодрома. Следы видим регулярно, след больше, чем у собаки. Видимо, где-то возле стартового стола проходят волчьи тропы», – говорят работники космодрома.

Максим Бормотов, ведущий консультант управления по охране животного мира Амурской области, пояснил, что для хищников территория космодрома – это, как и раньше, тайга и кормовая база: пока там водятся кабаны, косули, изюбри, зайцы, волки не уйдут.

Присутствие волков – обычное явление в этом регионе, добавил специалист. Например, был случай, когда волк, гоняясь за собакой, заскочил в один из строительных вагончиков и разорвал ее. Хищника застрелил егерь.

Старший специалист регионального управления по охране животного мира Денис Макаров подтвердил эту информацию: «Да, был такой случай. Это совершенно обычное явление. Волки в Свободненском районе есть и сейчас, так скажем, в пределах нормы. Они могут мигрировать за кабаном или косулей. Охота на них началась 15 октября, охотобщества выдают разрешения».

По данным дирекции по охране и использованию животного мира Амурской области, программа по поощрению отстрела волков действовала в регионе в 2013-2014 годах. В 2013 году охотники добыли более 150 хищников, на счета охотников из регионального бюджета были направлены 1,5 миллиона рублей.