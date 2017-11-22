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На севере днем до 30 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 23 ноября

На севере днем до 30 градусов мороза: прогноз погоды в Приамурье на 23 ноября
Фото: Pixabay

В Амурской области 23 ноября ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, местами усиливаясь до 10 метров в секунду.

Температура ночью по северу области составит минус 20…25 градусов, местами понижаясь до 35 градусов мороза. По югу термометры покажут 18…23 градуса ниже нуля, местами температура опустится до минус 30. Днем в Приамурье столбики термометров остановятся на отметках минус 12…17, местами по северу – минус 22…27 градусов.

В Благовещенске в этот день установится небольшая облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ночью северо-западный ветер подует со скоростью 3-8 метров в секунду, днем – 5-10 метров в секунду. Температура ночью составит 20…22 градуса мороза, днем – минус 14…16, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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