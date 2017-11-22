Обманутым амурским дольщикам начнут выплачивать деньги в конце года

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До конца 2017 года в Амурской области выделят 20 миллионов рублей на поддержку дольщиков. Средства амурчанам обещают начать перечислять после того, как в области будет окончательно сформирован реестр обманутых дольщиков.

Как сообщало Амур.инфо, областное правительство решило выплатить деньги обманутым амурским дольщикам. Предварительно на это планировалось выделить 520 миллионов рублей. В октябре органы соцзащиты начали формировать реестр пострадавших амурчан.

Прием заявлений от граждан на получение средств завершился 15 ноября, всего с этой целью обратились 338 человек. В настоящее время министерство социальной защиты населения Амурской области ведет работу по формированию реестра обманутых дольщиков, определяется очередность. По состоянию на 20 ноября в реестр включено 236 амурчан. Документы некоторых еще находятся на стадии рассмотрения, сообщает пресс-служба правительства Амурской области,

После формирования списков включенные в реестр граждане получат уведомления о возможности получения выплат – в порядке очередности. Как ожидается, первые средства начнут перечислять дольщикам в конце 2017 года.