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сегодня, 12:42 12

Утром на железнодорожных переездах на Калинина и Мухина составы ходить не будут

Утром на железнодорожных переездах на Калинина и Мухина составы ходить не будут

График утреннего движения составов на железнодорожных переездах Благовещенска изменится. Из расписания движения составов исключили утренние маршруты.

Движение железнодорожных составов в утренние часы пик неоднократно приводили к автомобильным пробкам на улицах Калинина и Мухина. Переезды задействованы в подаче вагонов с углем для ТЭЦ, которая более чем на 80 % обеспечивает город тепловой энергией.

Министерство транспорта и строительства Приамурья обратилось к начальнику железнодорожной станции Благовещенска с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в расписание. Железнодорожники согласились и исключили движение железнодорожных составов с 7:00 до 8:30.

Ранее обсуждался вопрос закрытия одной линии железнодорожных путей на улице Калинина. Речь идет о той линии, которая через Калинина и Тенистую ведет на базу ОПС.

Просмотров всего: 1251

#транспорт

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Комментарии
Показать все (12) Обсудить на форуме
  • Nutka

    Nutka
    4 часа назад

    а в 12.00 и 17.00 это нормальное время наверное))))) прям более удобного времени нету))))час пик...само то..

  • full

    full
    3 часа назад

    А что взять с них? Ночью то спать надо, а не создавать удобство горожанам.

  • Kats

    Kats
    3 часа назад

    На Чайковского паровоз очень любит в 17 часов кататься. Вот ни раньше, ни позже, именно в час пик... Причем либо очень медленно едет, либо вообще останавливается и стоит, как издевка какая-то....Да и симафор там загорается минут за пять до прибытия поезда, ну и само собой пробка приличная потом получается....

  • LovaLova

    LovaLova
    2 часа назад

    Ну да, класс. А тем, кто к 9-00 на работу едет, состав в 8-40, например, будет очень кстати, правда?

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    неудачно у нас тэц стоит. мало того, что постоянно коптит на город, еще и делит его по сути пополам подъездными путями.

  • УГА

    УГА
    1 час назад

    Nikodimнеудачно у нас тэц стоит. мало того, что постоянно коптит на город, еще и делит его по сути пополам подъездными путями.


    А перевести ТЭЦ на газ видать откаты за уголь не позволяют?

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    1 час назад

    УГА
    Nikodimнеудачно у нас тэц стоит. мало того, что постоянно коптит на город, еще и делит его по сути пополам подъездными путями.


    А перевести ТЭЦ на газ видать откаты за уголь не позволяют?


    В баллонах возить?

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    УГА

    Nikodim

    неудачно у нас тэц стоит. мало того, что постоянно коптит на город, еще и делит его по сути пополам подъездными путями.



    А перевести ТЭЦ на газ видать откаты за уголь не позволяют?


    может и переведут, когда труба ближе станет. думаю, что газовое лобби сильней угольного.



  • мыжго

    мыжго
    1 час назад

    Nutka

    а в 12.00 и 17.00 это нормальное время наверное))))) прям более удобного времени нету))))час пик...само то..



    Тётенька! На нормальной работе в 12.00 и 17.00 ты только попу от стула должна отрывать, а не же/д переезд уже в это время пересекать по дороге домой. А если они тебе мешают именно там и именно в это время, так не всё равно где тебе бездельничать?

  • v77

    v77
    1 час назад

    Раньше, лет 5-10 назад, вроде, обсуждалось чтобы виадук в этом месте построить. Сейчас об этом даже не вспоминают.

  • Mainer

    Mainer
    6 минут назад

    мыжго

    Nutka

    а в 12.00 и 17.00 это нормальное время наверное))))) прям более удобного времени нету))))час пик...само то..



    Тётенька! На нормальной работе в 12.00 и 17.00 ты только попу от стула должна отрывать, а не же/д переезд уже в это время пересекать по дороге домой. А если они тебе мешают именно там и именно в это время, так не всё равно где тебе бездельничать?



    +

  • Mainer

    Mainer
    3 минуты назад

    v77

    Раньше, лет 5-10 назад, вроде, обсуждалось чтобы виадук в этом месте построить. Сейчас об этом даже не вспоминают.



    Мэра который хотел делать виадуки посадили, глядя на это, все последующие "мэры" плевать хотели с высокой колокольни на развитие города и его составляющих, коими среди прочего является транспортная.



    Заметили, что НИКТО, после Мигули, палец о палец не ударил в плане развития Благовещенска? Причём из принципиальных соображений.

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