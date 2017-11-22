Утром на железнодорожных переездах на Калинина и Мухина составы ходить не будут

График утреннего движения составов на железнодорожных переездах Благовещенска изменится. Из расписания движения составов исключили утренние маршруты.

Движение железнодорожных составов в утренние часы пик неоднократно приводили к автомобильным пробкам на улицах Калинина и Мухина. Переезды задействованы в подаче вагонов с углем для ТЭЦ, которая более чем на 80 % обеспечивает город тепловой энергией.

Министерство транспорта и строительства Приамурья обратилось к начальнику железнодорожной станции Благовещенска с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в расписание. Железнодорожники согласились и исключили движение железнодорожных составов с 7:00 до 8:30.

Ранее обсуждался вопрос закрытия одной линии железнодорожных путей на улице Калинина. Речь идет о той линии, которая через Калинина и Тенистую ведет на базу ОПС.