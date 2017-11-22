Всероссийский географический диктант амурчане смогут написать на 13 площадках

Места для написания диктанта выделены также в городах Свободный, Тында, Белогорск, Сковородино, поселках Уруша, Серышево, Муртыгит, селах Алгач и Новопетровка.

В пресс-службе областного минобра отмечают, что написание диктанта займет 45 минут, для окончательного завершения работы участникам будут предоставлены еще 5 минут. Важная деталь: бланк для дополнительных записей содержит идентификационный номер, соответствующий номеру бланка для написания диктанта. После 25 декабря по этому номеру участники смогут узнать свой результат на сайте Русского географического общества – rgo.ru.

Проверить эрудицию в географии может любой желающий, независимо от возраста и прописки. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставят отдельные посадочные места, также по их просьбе допускается увеличение времени написания диктанта.

Участие в диктанте бесплатное. В Амурской области акция стартует 26 ноября в 12:00 (регистрация участников – с 11:00). При себе необходимо иметь ручку.

Список региональных площадок для проведения образовательной акции «Всероссийский географический диктант».