Всероссийский географический диктант амурчане смогут написать на 13 площадках
В пресс-службе министерства образования и науки Амурской области озвучили список площадок, где желающие смогут написать всероссийский географический диктант. Как сообщало Амур.инфо, акция пройдет 26 ноября. Таких площадок в области 13, из них четыре находятся в Благовещенске.
Места для написания диктанта выделены также в городах Свободный, Тында, Белогорск, Сковородино, поселках Уруша, Серышево, Муртыгит, селах Алгач и Новопетровка.
В пресс-службе областного минобра отмечают, что написание диктанта займет 45 минут, для окончательного завершения работы участникам будут предоставлены еще 5 минут. Важная деталь: бланк для дополнительных записей содержит идентификационный номер, соответствующий номеру бланка для написания диктанта. После 25 декабря по этому номеру участники смогут узнать свой результат на сайте Русского географического общества – rgo.ru.
Проверить эрудицию в географии может любой желающий, независимо от возраста и прописки. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставят отдельные посадочные места, также по их просьбе допускается увеличение времени написания диктанта.
Участие в диктанте бесплатное. В Амурской области акция стартует 26 ноября в 12:00 (регистрация участников – с 11:00). При себе необходимо иметь ручку.
Список региональных площадок для проведения образовательной акции «Всероссийский географический диктант».
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