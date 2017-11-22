Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:26 0

Всероссийский географический диктант амурчане смогут написать на 13 площадках

Всероссийский географический диктант амурчане смогут написать на 13 площадках

В пресс-службе министерства образования и науки Амурской области озвучили список площадок, где желающие смогут написать всероссийский географический диктант. Как сообщало Амур.инфо, акция пройдет 26 ноября. Таких площадок в области 13, из них четыре находятся в Благовещенске.

Места для написания диктанта выделены также в городах Свободный, Тында, Белогорск, Сковородино, поселках Уруша, Серышево, Муртыгит, селах Алгач и Новопетровка.

В пресс-службе областного минобра отмечают, что написание диктанта займет 45 минут, для окончательного завершения работы участникам будут предоставлены еще 5 минут. Важная деталь: бланк для дополнительных записей содержит идентификационный номер, соответствующий номеру бланка для написания диктанта. После 25 декабря по этому номеру участники смогут узнать свой результат на сайте Русского географического общества – rgo.ru.

Проверить эрудицию в географии может любой желающий, независимо от возраста и прописки. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставят отдельные посадочные места, также по их просьбе допускается увеличение времени написания диктанта.

Участие в диктанте бесплатное. В Амурской области акция стартует 26 ноября в 12:00 (регистрация участников – с 11:00). При себе необходимо иметь ручку.

Список региональных площадок для проведения образовательной акции «Всероссийский географический диктант».

Просмотров всего: 128

#образование

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Приамурье получит субсидию на создание детского технопарка
Общество 5

Амурский ученый выиграл грант тайваньского исследовательского центра

Общество 3

АмГУ выиграл средства на обучение кадров для космодрома Восточный
Общество 9

Амурских студентов обучают по новым стандартам образования