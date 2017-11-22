В Благовещенском районе автомобиль сбил пешехода и уехал

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Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода в Благовещенском районе и скрывшегося с места ДТП. Наезд произошел около 08:00 20 ноября в районе села Владимировка.

Ориентировочно, нарушитель находился за рулем седана Toyota Corolla темно-зеленого цвета 1991-1994 годов выпуска. Из отличительных черт машины – на крыше имеется ветровик. Пострадавшему в аварии пешеходу 51 год, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, перед близко движущимся автомобилем. В результате наезда амурчанин получил травмы.

Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии или же самого водителя-нарушителя. Также откликнуться призывают тех, кому известно, где находится машина, на которой совершили наезд.

Телефоны для связи со стражами порядка в Благовещенске: 59-46-86, 8-999-165-32-64, 42-52-62.