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сегодня, 12:06 1

В Благовещенском районе автомобиль сбил пешехода и уехал

В Благовещенском районе автомобиль сбил пешехода и уехал
Фото: myslo.ru

Полиция разыскивает водителя, сбившего пешехода в Благовещенском районе и скрывшегося с места ДТП. Наезд произошел около 08:00 20 ноября в районе села Владимировка.

Ориентировочно, нарушитель находился за рулем седана Toyota Corolla темно-зеленого цвета 1991-1994 годов выпуска. Из отличительных черт машины – на крыше имеется ветровик. Пострадавшему в аварии пешеходу 51 год, мужчина переходил проезжую часть в неустановленном месте, перед близко движущимся автомобилем. В результате наезда амурчанин получил травмы.

Как сообщает ОГИБДД МО МВД России «Благовещенский», Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев аварии или же самого водителя-нарушителя. Также откликнуться призывают тех, кому известно, где находится машина, на которой совершили наезд.

Телефоны для связи со стражами порядка в Благовещенске: 59-46-86, 8-999-165-32-64, 42-52-62.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • aqwewrdffd

    aqwewrdffd
    4 часа назад

    http://svobodniy.drom.ru/toyota/corolla/27366318.html Случайно ли не эта машина? слишком схожи приметы с ней,думаю её предыдущий хозяин знает кому он её продал.

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