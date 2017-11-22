Врио главы Циолковского назначен Андрей Коростиенко

Исполнять обязанности главы ЗАТО Циолковский будет первый заместитель главы города Андрей Коростиенко. 21 ноября такое решение приняли депутаты городского Совета народных депутатов.

Андрей Коростиенко занимает пост заместителя главы администрации по общим вопросам, он руководит аппаратом администрации ЗАТО Циолковский. В этой должности Андрей Владимирович работает с 2015 года. До этого руководил муниципальным предприятием, которое занималось обеспечением работы администрации.

«Так как Николай Николаевич не оставил распоряжений о том, кто будет вместо него, соответственно, назначение проходило через Совет народных депутатов. Работа, конечно, знакомая, но все равно есть свои нюансы. Есть разница – отвечать за какое-то отдельное направление или за весь муниципалитет. Круг обязанностей значительно расширяется», – рассказал Андрей Коростиенко.

Глава администрации ЗАТО Циолковский Николай Кохно был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере 16 ноября. В отношении главы администрации возбудили уголовное дело по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде иного имущества за совершение действий в пользу взяткодателя, совершенное в крупном размере». Ситуацию с главой Циолковского губернатор Приамурья Александр Козлов на ежегодной пресс-конференции назвал горем. 18 ноября Благовещенский городской суд избрал меру пресечения в отношении задержанного главы ЗАТО Циолковский Николая Кохно, постановив заключить его под стражу на два месяца.