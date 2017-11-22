Реальные доходы амурчан снизились в 2017 году

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Амурстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Амурской области» за период с января по октябрь 2017 года. Речь в нем идет, в том числе о реальных располагаемых денежных доходах амурчан, то есть доходах за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен.

Как сказано в докладе, реальные доходы жителей Приамурья за период с января по октябрь 2017 года снизились по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Снижение составило 1,2 %, причем в октябре 2017 года реальные доходы «похудели» на 3,8 %, в сравнении с октябрем 2016 года.

В другие месяцы текущего года снижение было и более серьезным. Так, в апреле 2017 года реальные доходы амурчан снизились сразу на 11,7 % (по сравнению с апрелем 2016-го), в марте и июне – на 6 %. В отдельные месяцы доходы росли: в январе 2017 года – на 11,9 % (в сравнении с январем 2016-го), в мае – на 8,6 %, в августе и сентябре – на 6,3 % и 1,5 % соответственно.

Свои доходы амурчане в период с января по октябрь 2017 года тратили в основном на покупку товаров и оплату услуг – 73,1 % от общих доходов. На оплату обязательных платежей и взносов у жителей области, если верить докладу, ушло 13,5 % доходов. Еще 3 % было потрачено на покупку валюты. Сбережения у амурчан выросли на 8,9 %, еще на 1,5 % увеличилось количество денег на руках.

Что касается среднемесячной номинальной начисленной зарплаты, то она в Приамурье в сентябре 2017 года составила 37 324,1 рубля (данных по октябрю пока нет). По сравнению с сентябрем 2016 года она увеличилась – на 4,4 %. Реальная начисленная заработная плата в сентябре 2017 года также немного подросла в сравнении с сентябрем 2016 года, – на 2 %.

Самая большая среднемесячная начисленная зарплата (без выплат социального характера) в Приамурье в сентябре 2017 года (данных по октябрю нет) оказалась в сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 53 752,1 рубля. На втором месте – «транспортировка и хранение» – 52 029,4 рубля, на третьем – «деятельность финансовая и страховая» – 45 086,2 рубля.

Аутсайдерами по этому показателю оказались такие сферы, как «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» – 18 365,4 рубля, «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – 21 396,2 рубля и «деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» – 21 651,2 рубля.