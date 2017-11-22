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22ноября
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Реальные доходы амурчан снизились в 2017 году

Реальные доходы амурчан снизились в 2017 году
Фото: kubnews.ru

Амурстат опубликовал доклад «Социально-экономическое положение Амурской области» за период с января по октябрь 2017 года. Речь в нем идет, в том числе о реальных располагаемых денежных доходах амурчан, то есть доходах за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен.

Как сказано в докладе, реальные доходы жителей Приамурья за период с января по октябрь 2017 года снизились по сравнению с этим же периодом в прошлом году. Снижение составило 1,2 %, причем в октябре 2017 года реальные доходы «похудели» на 3,8 %, в сравнении с октябрем 2016 года.

В другие месяцы текущего года снижение было и более серьезным. Так, в апреле 2017 года реальные доходы амурчан снизились сразу на 11,7 % (по сравнению с апрелем 2016-го), в марте и июне – на 6 %. В отдельные месяцы доходы росли: в январе 2017 года – на 11,9 % (в сравнении с январем 2016-го), в мае – на 8,6 %, в августе и сентябре – на 6,3 % и 1,5 % соответственно.

Свои доходы амурчане в период с января по октябрь 2017 года тратили в основном на покупку товаров и оплату услуг – 73,1 % от общих доходов. На оплату обязательных платежей и взносов у жителей области, если верить докладу, ушло 13,5 % доходов. Еще 3 % было потрачено на покупку валюты. Сбережения у амурчан выросли на 8,9 %, еще на 1,5 % увеличилось количество денег на руках.

Что касается среднемесячной номинальной начисленной зарплаты, то она в Приамурье в сентябре 2017 года составила 37 324,1 рубля (данных по октябрю пока нет). По сравнению с сентябрем 2016 года она увеличилась – на 4,4 %. Реальная начисленная заработная плата в сентябре 2017 года также немного подросла в сравнении с сентябрем 2016 года, – на 2 %.

Самая большая среднемесячная начисленная зарплата (без выплат социального характера) в Приамурье в сентябре 2017 года (данных по октябрю нет) оказалась в сфере «обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» – 53 752,1 рубля. На втором месте – «транспортировка и хранение» – 52 029,4 рубля, на третьем – «деятельность финансовая и страховая» – 45 086,2 рубля.

Аутсайдерами по этому показателю оказались такие сферы, как «деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» – 18 365,4 рубля, «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» – 21 396,2 рубля и «деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» – 21 651,2 рубля.

Просмотров всего: 1393

#работа #финансы #экономика

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Комментарии
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  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    4 часа назад

    Реальный результат работы власти страны, города, области. Все пучком!

  • YRKAGRA

    YRKAGRA
    3 часа назад

    Реальные доходы снизились ещё в 2014,когда рубль рухнул,после этого о чём может быть разговор

  • Лингвист

    Лингвист
    3 часа назад

    Работа идет, результат виден!!!

  • Дамбо

    Дамбо
    3 часа назад

    скоро у народа терпение лопнет

  • ay

    ay
    3 часа назад

    В 16-ом не лопнуло, а щас тем более.

  • ПИСЬМО

    ПИСЬМО
    3 часа назад

    Рубль ты где, цены вверх, доходы в низ. На сою надежды были и там ценник упал. Кто-то себе джипы не обновит.

  • Adolf

    Adolf
    3 часа назад

    Лингвист

    Работа идет, результат виден!!!



    не пылите из окопа

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    С начала года я об этом на всех ветках, на всех встречах сообщал. Тут даже графики строить нет необходимости, просто анализируешь объёмы обязательных трат, которые выдёргиваются из зарплаты в обязательном порядке, и что осталось, то и формирует свободную денежную массу.. а зарплаты расти не могут по тому как потребление сокращается из за роста обязательных выплат.

  • full

    full
    2 часа назад

    Сергей Труш

    С начала года я об этом на всех ветках, на всех встречах сообщал. Тут даже графики строить нет необходимости, просто анализируешь объёмы обязательных трат, которые выдёргиваются из зарплаты в обязательном порядке, и что осталось, то и формирует свободную денежную массу.. а зарплаты расти не могут по тому как потребление сокращается из за роста обязательных выплат.



    А чо предлагал то?

  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Дамбо

    скоро у народа терпение лопнет



    Год тот, да век другой.

    Да, были люди в наше время,

    Не то, что нынешнее племя:

    Богатыри - не вы! (М. Лермонтов "Бородино")

  • троль здесь

    троль здесь
    2 часа назад

    не возмущайтесь а то козлов с едросами ещё налоги подымут

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    full

    Сергей Труш

    С начала года я об этом на всех ветках, на всех встречах сообщал. Тут даже графики строить нет необходимости, просто анализируешь объёмы обязательных трат, которые выдёргиваются из зарплаты в обязательном порядке, и что осталось, то и формирует свободную денежную массу.. а зарплаты расти не могут по тому как потребление сокращается из за роста обязательных выплат.



    А чо предлагал то?



    читаем внимательно.. наичнаем вот с этого блога

    "Растаскиваем область по карманам" или "А после нас хоть потоп!"

    включая комментарии.

    ну и тут тоже ТОРы в зоне особого внимания.

    а ещё вот тут Продолжение. Магазин особого формата работы, как объект социального обслуживания граждан ... и тут "В будущее возьмут не всех". Век тотальной лжи или о том, чего не пишут в учебниках по экономике "либералы". а ещё тут Блог, возникший из диалога в комментариях... (продолжение) Враньё, как норма жизни в нашем обществе.

  • троль здесь

    троль здесь
    2 часа назад

    Дамбо

    скоро у народа терпение лопнет



    и как проголосуют дружно за путина

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    троль здесь

    не возмущайтесь а то козлов с едросами ещё налоги подымут



    а их поднимут. и это 100%, других методов собрать бюджет у них нет.

  • троль здесь

    троль здесь
    2 часа назад

    Сергей Труш

    троль здесь

    не возмущайтесь а то козлов с едросами ещё налоги подымут



    а их поднимут. и это 100%, других методов собрать бюджет у них нет.



    конечно подымут, россиянам надо срочно сирию отстроить, и луну освоить

  • Belka_89

    Belka_89
    1 час назад

    Не забывайте что скоро еще бензин подорожает..

  • Геральт

    Геральт
    1 час назад

    Belka_89

    Не забывайте что скоро еще бензин подорожает..



    и коммуналка.

    и продукты.

    и много чего еще.

    Хотелось бы забыть но никак.

  • хаййп

    хаййп
    36 минут назад

    Включите телевизор, там вам расскажут, как вы хорошо живёте.

  • Одисей

    Одисей
    35 минут назад

    Последние месяца 3-4 стала замечать что денег катастрофически не хватает, при этом статьи расходов все те же, но остается все меньше, при все и з.п у меня не 20 т.р, как люди выживают ума не приложу

  • fetpoy

    fetpoy
    25 минут назад

    А если зарплата 10 т.р как жить цены в магазинах растут.

  • fetpoy

    fetpoy
    25 минут назад

    А если зарплата 10 т.р как жить цены в магазинах растут.

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