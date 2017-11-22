Наталья Томилова: сценарий церемонии бракосочетания молодожены могут выбрать сами

В амурском управлении ЗАГС работает 89 сотрудников, которые регистрируют браки. И каждый сотрудник сценарий церемонии пишет сам. Более того, молодожены могут привнести в свою церемонию индивидуальные элементы. Об этом в эфире радиостанции «Эха Москвы в Благовещенске» рассказала начальник областного управления ЗАГС Наталья Томилова.

В процедуре регистрации есть лишь несколько обязательных фраз: когда сотрудник спрашивает согласие молодых, а затем, согласно закону, объявляет их мужем и женой. А всё остальное ведущий церемонии пишет под себя и под пожелания молодоженов.

В амурском ЗАГСе стараются привнести в церемонию бракосочетания принятые ранее красивые ритуалы: молодожены клянутся друг другу в любви и верности, родители благословляют детей, отец подводит невесту к жениху и так далее. Но всё это – по желанию молодых. У них предварительно спрашивают, хотели бы они обменяться клятвами. И Наталья Сергеевна отметила, что большинство молодых соглашается.

«Я считаю, что произнесение клятвы в присутствии родных и близких – оно к чему-то обязывает. Когда пары решают расторгнуть свой брак, они всё равно вспоминают свои клятвы, и это их будет останавливать от принятия поспешных решений», – считает Наталья Томилова.