Амурчане могут воспользоваться скидкой 50 % на билеты в плацкарт

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С 21 ноября у жителей Приамурья появилась возможность приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидкой 50 %. Предложение распространяется на все поезда дальнего следования АО «ФПК», ходящие внутри страны, отправлением 31 декабря 2017 года.

Как сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги, акция стартовала 21 ноября и продлится до конца 2017 года. Купить билет со скидкой можно на все места, вне зависимости от того, где они расположены в вагоне.

Оформить проездной документ можно в кассах железнодорожных вокзалов и агентств, онлайн через официальный сайт ОАО «РЖД», мобильное приложение «РЖД пассажирам», а также с помощью транзакционных терминалов самообслуживания.

Отмечается, что скидка имеет ряд ограничений: она не применяется при покупке билетов по детскому тарифу, а также для организованных групп пассажиров.