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сегодня, 09:59 0

Ряд железнодорожных станций Приамурья ограничивает возможности незрячих пассажиров

Ряд железнодорожных станций Приамурья ограничивает возможности незрячих пассажиров
Фото: amurvisit.ru

Транспортная прокуратура через суд обязала железную дорогу обеспечить инвалидам по зрению необходимый доступ к услугам на железнодорожных вокзалах в Шимановске, Свободном, Белогорске, Завитинске и Бурее. Там необходимо установить тактильные схемы движения и направляющие полосы.

Свободненская транспортная прокуратура провела проверку и установила, что на вокзалах не исполняются должным образом требования закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». При входах в здания вокзалов отсутствуют информационные мнемосхемы – тактильные схемы движения. На полу нет тактильных направляющих полос, необходимых инвалидам по зрению.

Прокуратура обратилась с иском в суд в защиту вышеуказанной категории граждан. Центральный районный суд Читы возложил на железную дорогу обязанность оборудовать железнодорожные вокзалы всем необходимым в течение шести месяцев, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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