В Приамурье хотят снизить стоимость лицензии на розничную продажу алкоголя

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21 ноября в селе Константиновка прошло совещание по вопросам оборота алкогольной продукции. В нем приняли участие, в том числе главы Константиновского, Ивановского и Тамбовского районов. На встрече поднимался вопрос лицензирования объектов розничной продажи алкоголя.

Заместитель министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства (ВЭСТиП) Амурской области Сергей Левицкий отметил, что проблем с получением разрешающих документов на торговлю спиртным в регионе нет.

«Хочу еще раз напомнить всем предпринимателям, которые планируют заниматься продажей алкоголя, что процедура лицензирования максимально упрощена. Если раньше одним из главных требований для получения лицензии было наличие уставного капитала в размере 1 миллиона рублей, то сейчас эта цифра составляет всего 10 тысяч рублей. Прорабатывается вопрос уменьшения стоимости самой лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Сейчас пошлина составляет 65 тысяч рублей. Мы, по поручению губернатора области Александра Александровича Козлова, направили свои предложения по внесению изменений в Налоговый кодекс. Надеемся, что в скором времени они будут приняты», – рассказал Сергей Левицкий.

Замминистра добавил, что по закону срок принятия решения по лицензированию составляет 30 дней. Однако по факту документы выдаются намного быстрее, в течение 10-15 дней, передает пресс-служба министерства ВЭСТиП области. Перед подачей заявления на лицензию предпринимателям рекомендуют провести сверку с УФНС по поводу наличия неоплаченных штрафов, пени, задолженности по налогам. Это важно, поскольку может являться основанием для отказа в получении или продлении лицензии.