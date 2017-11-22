Благовещенск вошел в топ-40 городов РФ с лучшей работой общественного транспорта

В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе». В опросе в общей сложности принял участие 258 441 человек.

По сравнению с 2016 годом, столица Приамурья опустилась в рейтинге сразу на 12 позиций. Уточняется, что специалисты опросили 566 жителей города.

Лидерами рейтинга стали Тюмень (7 баллов), Грозный (6,7) и Ангарск (6,5) – 1, 2 и 3 места соответственно, причем эти города занимали те же позиции в рейтинге и в прошлом году.

Последние места достались городам Волгоград (4,6 балла, 98 место), Шахты (4,6 балла, 99 место) и Балашиха (4,4 балла, 100 место).