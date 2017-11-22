Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:21 8

Благовещенск вошел в топ-40 городов РФ с лучшей работой общественного транспорта

Благовещенск вошел в топ-40 городов РФ с лучшей работой общественного транспорта

Специалисты сайта Domofond.ru провели новое исследование. Они выяснили, как жители оценивают работу общественного транспорта в своих городах. В результате был составлен рейтинг 100 крупнейших городов РФ по качеству работы общественного транспорта. Благовещенск расположился на 37 месте, набрав 5,9 балла.

В ходе исследования россиянам предлагалось оценить, насколько по 10-балльной шкале они согласны с высказыванием «Меня устраивает работа общественного транспорта в моем районе». В опросе в общей сложности принял участие 258 441 человек.

По сравнению с 2016 годом, столица Приамурья опустилась в рейтинге сразу на 12 позиций. Уточняется, что специалисты опросили 566 жителей города.

Лидерами рейтинга стали Тюмень (7 баллов), Грозный (6,7) и Ангарск (6,5) – 1, 2 и 3 места соответственно, причем эти города занимали те же позиции в рейтинге и в прошлом году.

Последние места достались городам Волгоград (4,6 балла, 98 место), Шахты (4,6 балла, 99 место) и Балашиха (4,4 балла, 100 место).

Просмотров всего: 185

#транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Александр II

    Александр II
    1 час назад

    А он вошёл в топ до или после ликвидации троллейбусного парка???

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    http://forum.amur.info/news/143672/?page=last - а тут 20 и 70)) Аж гордость распирает!

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Это реально. У нас общественный при всех проблемах, не плох.Есть города, где гораздо хуже.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Не там и не в то время видимо опрашивали.

    Надо опрашивать с утра жителей микрахи, которые не смогли влезть в переполненные Газельки.

  • full

    full
    33 минуты назад

    artur-cyrybko

    Это реально. У нас общественный при всех проблемах, не плох.Есть города, где гораздо хуже.



    Областные города?

  • Пыжыков

    Пыжыков
    14 минут назад

    Oldlord

    Не там и не в то время видимо опрашивали.

    Надо опрашивать с утра жителей микрахи, которые не смогли влезть в переполненные Газельки.



    Где вы газели видели? Их уже нет давным давно на маршрутах!

  • full

    full
    9 минут назад

    Пыжыков

    Oldlord

    Не там и не в то время видимо опрашивали.

    Надо опрашивать с утра жителей микрахи, которые не смогли влезть в переполненные Газельки.



    Где вы газели видели? Их уже нет давным давно на маршрутах!



    33 - только Газели. А на других - новые модификации, однако...

  • Пыжыков

    Пыжыков
    6 минут назад

    full

    Пыжыков

    Oldlord

    Не там и не в то время видимо опрашивали.

    Надо опрашивать с утра жителей микрахи, которые не смогли влезть в переполненные Газельки.



    Где вы газели видели? Их уже нет давным давно на маршрутах!



    33 - только Газели. А на других - новые модификации, однако...



    Сколько на 33 маршруте газелей? 1, 2, 3? Перевозчики уже давно на автобусы нормальные перешли.

Показать все (8) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 2

Амурчане могут воспользоваться скидкой 50 % на билеты в плацкарт
Происшествия 26

Пытавшийся скрыться от полицейских водитель спровоцировал ДТП с погибшим (видео)

Общество 27

Благовещенцы смогут ездить в Хэйхэ на автомобиле без визы
Происшествия

В Благовещенске на улице горела легковушка (видео)