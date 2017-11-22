Российским заключенным увеличат количество банных дней: обзор прессы

Фото: Владимир Токаев/ТАСС

В чем выражается положительное влияние кофе на здоровье человека; где запретили намазы на улицах; что такое хейтер зашкваренный – о чем прочитал в газетах ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин, читайте в обзоре прессы.

Напишут же такое

Давайте посмотрим, о чём пишут в «Российской газете». Министерство юстиции продолжает работу по гуманизации содержания заключенных. В подготовленном пакете очередных проектов идет речь о запрете проверок на улицах при лютом морозе или на жаре, об увеличении количества банных дней – не реже двух раз в семь дней. Сегодня по правилам арестанту положен один банный день в неделю. Осужденные женщины, равно как и отцы-одиночки, смогут по воскресеньям видеться с детьми. Проекты подготовлены Минюстом в связи с обращением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Еще интересна рубрика «Долгие мгновения века», которую ведет журналист Геннадий Бочаров. Сегодня он рассказывает о полете на Боинге в районе Бермудского треугольника. Трижды именно на 20-й минуте полёта на волоске от гибели. Мистика. Жуть. Интересная газета. «Российская газета».

Вам статья

Продолжим чтение центральной прессы. В «АиФ» вы найдёте консультацию, как нажиться на продаже новых купюр и как уйти от суда, задолжав миллиарды. Законспектировав инструкции, переходите к информации о том, что кофе благотворительно влияет на пищеварительную систему, а алкоголь улучшает память. В конце заметки об алкоголе говорится о том, что вообще-то безвредных доз его не существует, но кто ж дочитывает до конца инструкции?

И, переварив информацию об улучшении памяти алкоголем, между делом прочтите о том, как ныне живётся Лёне Голубкову. А живётся не фонтан. Детали уточните сами.

Очень интересно

Переключаюсь на прессу амурскую и, раскрыв «Мою Мадонну», натыкаюсь на фотографии заменителей денег, имевших хождение в области в обозримом прошлом. Ну ладно там времена Кунста и Альберса или гражданской войны. Но ведь буквально пару десятков лет назад у нас рассчитывались так называемыми соппами. Сегодня эти денежки считаются нумизматической редкостью.

После ликвидации своей финансовой безграмотности, в чем вам помогла Анна Азанова, прочтите материал Татьяны Ямщиковой о благовещенке, переехавшей жить в Таиланд. Как ей живется вдали от Родины, от белых березок, от бескрайних соевых полей вы узнаете из статьи под заголовком «Морская болезнь».

Полный абзац

«Комсомольская правда» сегодня исследует вопрос: «Построят ли мигранты в Сибири таёжный халифат». Думаю, что надо смотреть на проблему шире и завтра изучить её с позиций еще и Дальнего Востока, а послезавтра (хотя надо было начинать даже и не вчера) – не превратят ли в халифат всю Россию. Кстати, в сегодняшней «Российской газете» рассказывается том, что во Франции запретили намазы на улицах. А у нас в Москвах и прочих столицах – целые районы перекрывают во время мусульманских молитв. Но поехали дальше.

На посошок

Ещё «Комсомолка» чешет затылок: «Откажется ли Россия от Олимпиады–2018?» Хотя правильнее вопрос поставить так: допустят ли Россию до этой самой Олимпиады?!

И пока ответ завис в воздухе, пройдите тест на лексическую грамотность. И если вы не знаете, как перевести на свой устаревший язык фразу: хейтер зашкваренный (я вам потом на ухо скажу, как это по-нашему, по-простому), то изучите краткий словарик современных слов под заголовком «Не хайпом единым». Узнаете, к примеру, что означает слово «бинджвотчинг» – это запойный просмотр сериалов.

Интересно, а как по-современному просто «запой»?