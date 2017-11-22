На севере до минус 25: прогноз погоды в Амурской области на 22 ноября

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22 ноября, в среду, в Амурской области местами пройдет слабый снег. Скорость северо-западного ветра составит 1-6, местами 12 метров в секунду. Температура будет держаться на уровне минус 10-15 градусов, местами на севере – около минус 25.

В Благовещенске переменная облачность, осадков не ожидается. Северо-западный ветер разовьет скорость до 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 10-12 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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Нина Гвоздкова