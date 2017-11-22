Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:56 0

На севере до минус 25: прогноз погоды в Амурской области на 22 ноября

На севере до минус 25: прогноз погоды в Амурской области на 22 ноября
Фото: www.drive2.ru

22 ноября, в среду, в Амурской области местами пройдет слабый снег. Скорость северо-западного ветра составит 1-6, местами 12 метров в секунду. Температура будет держаться на уровне минус 10-15 градусов, местами на севере – около минус 25.

В Благовещенске переменная облачность, осадков не ожидается. Северо-западный ветер разовьет скорость до 6-11 метров в секунду. Уличные термометры покажут минус 10-12 градусов, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

Просмотров всего: 167

#погода

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

Слабый снег в областном центре: прогноз погоды в Приамурье на 22 ноября
Общество

Приамурье ждет слабый снег: прогноз погоды на 21 ноября
Общество

Слабый снег в отдельных районах: прогноз погоды в Амурской области на 21 ноября
Общество

Бесснежное начало недели: прогноз погоды в Приамурье на 20 ноября