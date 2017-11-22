На пост президента ЛДПР традиционно выдвигает Владимира Жириновского

«На состоявшемся 20 ноября 2017 года совместном заседании Высшего совета политической партии ЛДПР и президиума фракции ЛДПР в Государственной думе единогласно было принято решение о выдвижении на пост кандидата в президенты РФ от политической партии ЛДПР председателя партии, руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Вольфовича Жириновского», – заявил вице-спикер Госдумы от либерал-демократов Игорь Лебедев.

Утвердить кандидатуру Владимира Жириновского должны на 31-м съезде партии. Сам лидер либерал-демократов признался, что у них «весьма оптимистичные настроения» по поводу предстоящей кампании по выборам президента и они «настроены на достижение хороших результатов».

«На всех этапах всех избирательных кампаний ЛДПР всегда участвовала, мы всегда на Олимпе и сейчас на Олимпе. Если я когда-то в стороне окажусь, ЛДПР всегда будет. Это сформированная мощная партия, которая имеет своего избирателя», – уверен Жириновский.

Президента россияне будут выбирать 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря.

О желании участвовать в президентской кампании ранее заявили основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, бизнесмен Сергей Полонский, певица и журналист Екатерина Гордон, блогер Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак. В КПРФ имя кандидата пообещали озвучить в конце декабря на съезде. «Единая Россия» и «Справедливая Россия» пока не сообщали о формате участия в президентской кампании.