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22ноября
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сегодня, 08:31 10

На пост президента ЛДПР традиционно выдвигает Владимира Жириновского

В качестве кандидата на должность президента России ЛДПР в шестой раз выдвигает Владимира Жириновского. Такое решение приняли на заседании высшего совета партии, сообщает ТАСС.

«На состоявшемся 20 ноября 2017 года совместном заседании Высшего совета политической партии ЛДПР и президиума фракции ЛДПР в Государственной думе единогласно было принято решение о выдвижении на пост кандидата в президенты РФ от политической партии ЛДПР председателя партии, руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Вольфовича Жириновского», – заявил вице-спикер Госдумы от либерал-демократов Игорь Лебедев.

Утвердить кандидатуру Владимира Жириновского должны на 31-м съезде партии. Сам лидер либерал-демократов признался, что у них «весьма оптимистичные настроения» по поводу предстоящей кампании по выборам президента и они «настроены на достижение хороших результатов».

«На всех этапах всех избирательных кампаний ЛДПР всегда участвовала, мы всегда на Олимпе и сейчас на Олимпе. Если я когда-то в стороне окажусь, ЛДПР всегда будет. Это сформированная мощная партия, которая имеет своего избирателя», – уверен Жириновский.

Президента россияне будут выбирать 18 марта 2018 года. Избирательная кампания официально стартует в период с 7 по 17 декабря.

О желании участвовать в президентской кампании ранее заявили основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин, бизнесмен Сергей Полонский, певица и журналист Екатерина Гордон, блогер Алексей Навальный, телеведущая Ксения Собчак. В КПРФ имя кандидата пообещали озвучить в конце декабря на съезде. «Единая Россия» и «Справедливая Россия» пока не сообщали о формате участия в президентской кампании.

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#выборы #российская власть

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Комментарии
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  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    кроме Путина особо и не за кого голосовать.

  • Храмовник

    Храмовник
    1 час назад

    Че к чему, этот старик уже не ходит без уколов

  • alex 3

    alex 3
    39 минут назад

    всё те же лица на протяжении 30 лет. У нас любая партия , это копия ЕдРа, со своим "нестареющим безальтернативным вождём", обладающим ни кем не ограниченной властью. КПСС и то демократичнее был устроен, там был политсовет, который определял линию партии и перед которым "вожди" отчитывались. А теперь скатились до уровня монгольского ханства.

  • full

    full
    34 минуты назад

    Абрамова в президенты!

  • Myxira

    Myxira
    26 минут назад

    Ну может, разом выносить их всех придется - хоть тут государственный бюджет сэкономим

  • Adolf

    Adolf
    24 минуты назад

    oenesterov

    кроме Путина особо и не за кого голосовать.



    ты вернулся? без тебя было скучно

  • Пыжыков

    Пыжыков
    20 минут назад

    full

    Абрамова в президенты!



    В Президенты психбольницы?

  • Oldlord

    Oldlord
    17 минут назад

    Чтобы спасти Россию - надо сжечь Москву.

    (с) Кутузов.

  • full

    full
    9 минут назад

    Пыжыков

    full

    Абрамова в президенты!



    В Президенты психбольницы?



    Ну, зачем же так про Россию.....

  • alex 3

    alex 3
    5 минут назад

    Опять пустые разговоры

    С концами не свести концы...

    Нас учат честной жизни воры

    И-благородству-подлецы.(с)

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