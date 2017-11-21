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21ноября
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сегодня, 21:07 0

Якутские СМИ отрицают факт землетрясения на севере Приамурья

Якутские СМИ отрицают факт землетрясения на севере Приамурья
Фото: ru.armeniasputnik.am

В понедельник, 20 ноября, по данным сейсмостанции РАН Якутия, на территории Тындинского района зафиксировано сейсмособытие магнитудой 2,5. Эпицентр его находился в Якутии, сообщает пресс-служба областного управления МЧС. Однако, якутские СМИ отрицают, что такое землетрясение имело место быть.

ИА «НВК–Саха» сообщает, что единая геофизическая служба Российской академии наук не подтверждает факт землетрясения, якобы произошедшего в понедельник на территории Южной Якутии.

Ранее днем амурские СМИ со ссылкой на данные регионального правительства распространили сообщение, что 20 ноября в Тындинском районе области были зафиксированы подземные толчки северо-восточнее поселка Юктали. При этом эпицентр землетрясения находился на территории Якутии на глубине 10 километров. Магнитуда сейсмособытия составила 2,5. Жертв и разрушений нет, пишут издания.

Вместе с тем, по данным Единой геофизической службы РАН, за прошедшие сутки землетрясения на территории Якутии и соседних регионов не фиксировались. Об этом свидетельствуют данные Службы срочных донесений ЕГС РАН. Землетрясение также не зафиксированы Геологической службой США, Китайским сейсмологическим центром, метеослужбой Японии и Европейским средиземноморским сейсмологическим центром.

Во вторник, 21 ноября, на сайте областного управления МЧС вновь появилось сообщение о сейсмособытии в Тындинском районе и Якутии амплитудой уж 2,5.

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#МЧС #происшествия

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