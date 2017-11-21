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В Белогорске взрыв на малой котельной вынес гаражные ворота

Во вторник, 21 ноября, около 11 часов утра в Белогорске по улице Школьной произошел взрыв водяных паров в котельной частного дома. По словам очевидцев, во время взрыва котел снес гаражные ворота и отлетел на дорогу на 30 метров от котельной. Возгорания и пострадавших нет.

Для проведения аварийно-спасательных работ к месту происшествия выехали спасатели поисково-спасательной группы Белогорска, пожарные и полицейские.

Еще одно происшествие, которое едва не закончилось трагедией, произошло ночью на 21 ноября в селе Косицино Тамбовского района. В двухквартирном жилом доме на чердаке около печной трубы начали тлеть опилки. Огнеборцы пожарной части № 60 оперативно выехали к зданию и потушили возгорание – огонь повредил потолочное перекрытие на 1 квадратном метре, сообщает Амурский центр ГЗ и ПБ.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    52 минуты назад

    С каких пор водяные пары могут взрываться?

  • Adolf

    Adolf
    33 минуты назад

    DimonS

    С каких пор водяные пары могут взрываться?



    счаз амуринфисты тебя забанят за такие вопросы

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