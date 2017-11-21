Наркоторговец, пока его подельники сидели, скрывался от правосудия шесть лет

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Полиция нашла наркоторговца из Тынды, который скрывался от правосудия шесть лет. В 2010 году задержали преступную группу, которая торговала наркотиками, приобретая их на юге Приамурья. Четверым дали длительные сроки лишения свободы, которые те отбывают до сих пор. А пятый член группы скрывался вплоть до 2017 года.

Следствие установило, что в 2010 году молодой человек примкнул к действовавшей в городе преступной группе. Они покупали наркотические средства в южных районах Амурской области, а затем распространяли их на территории города Тында. Также преступники пересылали наркотики в другие субъекты России, был выявлен факт пересылки через «Почту России» в военную часть солдату-срочнику.

Деятельность преступной группы пресекли в том же 2010 году. Четыре члена группы осуждены к длительным срокам лишения свободы, которые отбывают до настоящего времени. Однако пятый член группы скрылся, изменил фамилию и более лет проживал в западной части России, где был задержан и взят под стражу в феврале 2017 года.

20 ноября 2017 года заместитель Тындинского городского прокурора Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении последнего члена группы. Для рассмотрения по существу дело передано в Тындинский районный суд.

За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 20 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.