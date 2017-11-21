Какие вопросы журналистов не любят депутаты и чиновники

Во вторник, 21 ноября, отмечается международный День телевидения. В Амурской области, по данным правительства области, зарегистрировано 15 телекомпаний. Редакция «Альфа-канала» поздравляет коллег с профессиональным праздником и заодно решила выяснить, как власти относятся к телевизионщикам, какие вопросы не любит.

Губернатор Александр Козлов: «Вопросов от журналистов раздражающих не может быть. Потому что журналисты, в первую очередь, задают те вопросы, которые интересуют сегодня жителей, разные категории населения. И на них приятно отвечать. Просто не на все вопросы есть решения».

Депутат заксобрания, фракция КПРФ Роман Кобызов: «Не нравятся те вопросы, на которые приходится отвечать однозначно».

Спикер заксобрания Константин Дьяконов: «Да, в принципе, очень толерантно отношусь к журналистам».

Депутат заксобрания, фракция «Единой России» Александр Синьков: «Меня раздражает тогда, когда они просто глупые».

Министр социальной защиты Наталья Киселева: «Неприятно, когда начинают переходить на персоналии. Спрашивают какие-то тонкости, которые касаются человека, не спросив у человека, желает ли он об этом говорить».

Депутат заксобрания, фракция «Единой России» Олег Турков: «Раздражают, если только очень личные вопросы. А так готов ответить на любые вопросы!».

Депутат заксобрания, фракция ЛДПР Сергей Труш: «Вот такие вопросы раздражают!».

Министр физкультуры и спорта Юрий Кретов: «Не нравится, когда журналисты выдернут что-то такое, что тебе действительно это неприятно».