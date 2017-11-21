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21 ноября 2017, 20:15 8

Какие вопросы журналистов не любят депутаты и чиновники

Какие вопросы журналистов не любят депутаты и чиновники

Во вторник, 21 ноября, отмечается международный День телевидения. В Амурской области, по данным правительства области, зарегистрировано 15 телекомпаний. Редакция «Альфа-канала» поздравляет коллег с профессиональным праздником и заодно решила выяснить, как власти относятся к телевизионщикам, какие вопросы не любит.

Губернатор Александр Козлов: «Вопросов от журналистов раздражающих не может быть. Потому что журналисты, в первую очередь, задают те вопросы, которые интересуют сегодня жителей, разные категории населения. И на них приятно отвечать. Просто не на все вопросы есть решения».

Депутат заксобрания, фракция КПРФ Роман Кобызов: «Не нравятся те вопросы, на которые приходится отвечать однозначно».

Спикер заксобрания Константин Дьяконов: «Да, в принципе, очень толерантно отношусь к журналистам».

Депутат заксобрания, фракция «Единой России» Александр Синьков: «Меня раздражает тогда, когда они просто глупые».

Министр социальной защиты Наталья Киселева: «Неприятно, когда начинают переходить на персоналии. Спрашивают какие-то тонкости, которые касаются человека, не спросив у человека, желает ли он об этом говорить».

Депутат заксобрания, фракция «Единой России» Олег Турков: «Раздражают, если только очень личные вопросы. А так готов ответить на любые вопросы!».

Депутат заксобрания, фракция ЛДПР Сергей Труш: «Вот такие вопросы раздражают!».

Министр физкультуры и спорта Юрий Кретов: «Не нравится, когда журналисты выдернут что-то такое, что тебе действительно это неприятно».

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#заксобрание #областная власть #праздники #СМИ

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Комментарии
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  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    3 часа назад

    Да что ж я такой припухший в кадре у Альфы постоянно то?...

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Сергей Труш

    Да что ж я такой припухший в кадре у Альфы постоянно то?...



    Откажись от солёного и меньше употребляй жидкости.

  • Альби

    Альби
    3 часа назад

    на зеркало неча пенять...(с)

    Поверь мне, твоя красота имеет наименьшее значение) Работай, Сергей, работай)

  • Tуман

    Tуман
    3 часа назад

    Хотя Дьяконов и Кобызов выглядят не лучше.

  • V.M.

    V.M.
    3 часа назад



    Юрий Кретов: «Не нравится, когда журналисты выдернут что-то такое, что тебе действительно это неприятно».



    Ну да, журналисты виноваты, что в городе мало бассейнов, волейбольных и баскетбольных

    площадок, что из всех видов спорта главные - всякие единоборства да, спасибо губернатору,

    хоккей...

  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    3 часа назад



    Сергей Труш

    Да что ж я такой припухший в кадре у Альфы постоянно то?...



    Здесь получше смотришься!

  • Alei

    Alei
    2 часа назад

    https://news.mail.ru/economics/31705782/?frommail=1

  • домовенок

    домовенок
    56 минут назад

    Сергей Труш

    Да что ж я такой припухший в кадре у Альфы постоянно то?...



    Да все страшные, честно говоря.

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