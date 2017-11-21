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21ноября
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сегодня, 19:09 14

Некоторые амурские депутаты не захотели голосовать за «бюджет побирушек»

Некоторые амурские депутаты не захотели голосовать за «бюджет побирушек»

Амурские депутаты начали рассматривать проект бюджета области. Бюджет планируется профицитный: доходов ожидается почти 40 миллиардов рублей, а потратить планируют примерно на 5 миллиардов меньше.

В 2018 году в Амурской области поднимут зарплату учителям и врачам. Рост зарплаты будут проверять каждый месяц. На исполнение майских указов президента из федерального бюджета выделят около двух миллиардов рублей.

В 2018 году из областного бюджета на это направят больше 10 миллионов рублей, в 2019-м – больше 25 миллионов, в 2020-м – больше 45 миллионов рублей. Приамурье потратит на это собственные средства, полученные с налогов. С каждым годом эта статья доходов растет.

«Мы говорим сегодня о том, чтобы предоставить финансовую помощь не только на исполнение майских указов президента, но и доведение уровня минимального размера труда до нормы, установленной федеральным законом – 9 489 рублей. И мы говорим сегодня об индексации зарплат остальных бюджетников на 4 процента», – рассказала на заседании заксобрания депутат Татьяна Фарафонтова.

В следующем году область планирует получить доход – 39 миллиардов 700 миллионов рублей. Из них 37 с половиной миллиардов рублей – это налоговые и неналоговые поступления. Налоговые составляют большую часть доходов – 36 420 073 рубля, соответственно, неналоговые – 1 103 246 рублей. Также при разработке бюджета учитывается, что бюджет получит безвозмездные поступления – более двух миллиардов рублей.

82,4 % доходов обеспечат три налога: на доходы физических лиц (11 846 777 тысяч рублей), на прибыль организаций (9 861 126 тысяч рублей) и на имущество организаций (8 792 494 тысячи рублей). Рост поступлений от налога на имущество прогнозируют в 2018 году на 15,1 %, налога на прибыль организаций – 6,2 %. А вот поступления от налога на доходы физических лиц могут снизиться на 1,3 %.

В 2019 году ожидается, что доходы вырастут почти на два миллиарда рублей и составят 39 442 358 рублей. В 2020 году область станет еще богаче – доходы достигнут 41 357 275 рублей.

Расходов же в 2018 году ожидается на 5 миллиардов меньше – проект бюджета получился профицитный. Это получается сделать за счет того, что практически все статьи расходов сокращаются: развитие сельского хозяйства – более чем в два раза, на 51,8 %; развитие транспортной системы – на 25,4 %; снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций – на 26,7 %; экономическое развитие и инновационная экономика – на 32,8 %.

Сокращаются также и социальные статьи расходов бюджета: развитие системы соцзащиты – на 21,8 %; развитие системы культуры и искусства – на 27,4 %; обеспечения населения доступным и качественным жильем – на 46 %; развитие физической культуры и спорта – на 29,7 %. Меньше всего в проекте бюджета «ножницы» коснулись здравоохранение и образование: на первое статья расходов сократилась на 0,7 %, а на второе даже увеличилась – на 0,1 %.

Такой профицит бюджета некоторых депутатов смутил.

«У нашего соседа, Хабаровского края, хотя, дефицитный бюджет, но там установили прожиточный минимум на две тысячи больше, чем в среднем по России. А мы с профицитным бюджетом ориентируемся на общероссийский показатель», – высказался депутат Анатолий Осипов.

«Это профицит условный. Мы его должны вернуть – госдолг уменьшить. Наша задача его вернуть в оборот, оборотные средства, которые мы будем тратить. У Хабаровского края там бюджет другой. Там финансирование другое. Я сам присутствую на совещаниях. Я сижу тут с минфином и думаю, как выплатить заплату, а приморский губернатор – как два самолета купить», – прокомментировал губернатор Александр Козлов.

Выплаты по госдолгу также заложены в проект бюджета: в 2018 году на погашение кредита банкам выплатят 2 931 876 рублей, а на погашение бюджетных кредитов – 6 810 589 рублей. В этом же году в федеральном бюджете область возьмет краткосрочный кредит на сумму 9 930 401 рубль.

Областные власти планируют подписать с Минфином соглашение, чтобы уменьшить госдолг. Тогда деньги, заложенные на погашение кредита, можно будет потратить на нужды области. Ко второму чтению бюджета суммы уточнят. Тем не менее, две фракции – ЛДПР и КПРФ отказались голосовать за эту редакцию документа. Народные избранники посоветовали пересмотреть траты предыдущих лет.

«Свободненский район – покупка джипа за 3 миллиона 400 тысяч рублей. До сих пор джип, по моим данным, не продан и стоимость уменьшается с каждым годом. Скоро будет продан за копейки своим людям. Серышевский район – 81 тысяча рублей потрачена из резервного фонда на юбилеи и праздники. Не так давно там произошел пожар и начинают деньги собирать с мира по нитке», – рассказала депутат Ольга Петайчук.

« Мы категорически не согласны с тем, что доходы от использования областного имущества – достаточно слабенькие. Чуть больше 90 миллионов – это меньше, чем в прошлые годы», – заявил депутат Роман Кобызов.

«Всё строится на ожидании субсидий – у нас бюджет попрошайки, мы говорим о социальной ориентации, а по сути являемся побирушками», – возмутился депутат Сергей Труш.

«Бюджет будет социально ориентирован, – заявил Александр Козлов. – Мы от этого не отказываемся. И сегодня некоторые депутаты говорят о том, что они не собираются голосовать за бюджет побирушек – я не разделяю этого мнения. Потому что те доходы, о которых мы сегодня говорили – это доходы от тех проектов, которые реализуются на территории области и будут реализовываться – это Нижнебурейская плотина, это строительства газохимического кластера», – рассказал Александр Козлов

В итоге за финансовый документ проголосовали 25 депутатов, девять – против. Как именно будет расходоваться областные деньги – решат в начале декабря. Но уже сейчас известно, что 21 миллиард – то есть большая часть – из областного кошелька будут направлены на социальную сферу.

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#заксобрание #областная власть #финансы

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Комментарии
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  • Я сама

    Я сама
    2 часа назад

    Как-то странно обозначили новость, хотя в конце текста самой новости четко указали, что за такой бюджет отказываются голосовать депутаты от КПРФ и ЛДПР.

    По-моему мнению - правильно и делают, что отказываются.

    Кстати, да - джип, купленный Романовым до сих пор не продан и сам он на нём катается как на родном( Права Петайчук - продадут родакам или блатным за копейки((

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Сегодня выступал Явлинский в передаче на 1 канале время покажет. Он правильно выступает: в Москве только на освещение на праздник расходуется 480 млн. руб. на освещение. А в г. Рязани (не помню точно) городской бюджет 140 млн. руб в год. Привел еще эти цифры по другому городу. Ну, разве за державу не обидно! Он правильно поднимает вопрос о замене сбора средств с регионов и перераспределения средств в регионы. Меня это давно волнует.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    1 час назад

    По прошедшей сегодня сессии Заксобрания .. Рассказывают о том, что бюджет социально направленный, что профицит, это результат экономии, которая пойдёт на погашения долговых обязательств, что тяжёлое положение, в первую очередь решить социальные платежи бюджетникам (которых сами же и сокращают, увеличивая нагрузку на оставшийся персонал)..

    Беру слово в выступлении (сразу скажу - тараторил, ибо сказать хотелось многое, а времени всего три минуты):

    - У нас существует парадоксальная ситуация, когда непосредственный производитель получает заказ только путём участия в аукционах, чем снижает цену за собственную продукцию, нередко уходя ниже нормы рентабельности, сносит напрочь норму прибыли, проедает амортизационные фонды, лишь бы на плаву остаться. Но при этом из областного бюджета покрываются проценты по кредиту, за который покупается необходимая тому, или иному муниципалитету продукция (пример с переправой в Мазановской районе), процент уходит коммерческим банкам которые не принимают непосредственного участия в производственном процессе, при том, что и у самого производителя средства взяты под проценты в банке. Это справедливо? А из каких средств область гасит проценты по долгам муниципалитетов перед банками, если налог на добычу полезных ископаемых "обнулён"? "Золотари" добывают из недр не восполняемый ресурс, загрязняют реки, а расплачиваются за всё жители области из своих налогов.

    Нам рассказывают о тяжёлом положении области из-за долгового бремени. А не вы ли, товарищи депутаты, своим фракционным голосованием, санкционировали создание такого положения дел?

    Какие меры предусмотрены правительством области по организации предприятий ориентированных на выпуск продукции необходимой для покрытия обязательств государства перед гражданами, в соответствии с планом развития области, а так же на устранение последствий ЧС? Почему за средства налогоплательщиков покрываются проценты по банковским кредитам а не осуществляется вклад в развитие производственного сектора, ведь именно план развития создаёт спрос на продукцию и предприятия, а бюджет является тем инструментом, который обеспечивает покрытие спроса Почему не созданы условия по стимулированию вовлечения руководителей и коллективов муниципальных и казённых учреждений в рационализаторскую деятельность, в повышение производительности и эффективности? Почему эти предприятия в массе своей неэффективны и не приносят дохода в бюджет? Хотя и тут есть исключения - закапывать людей, это довольно выгодный бизнес, и в этом отношении МУПы наши преуспели.

    Все показатели бюджета достигаются не благодаря а вопреки деятельности Правительства области, зак счёт повышения налоговой нагрузки, за счёт распродажи имущества области. При этом бюджет болтается в пределах вилки инфляционных ожиданий по статистике ЦБ. Заявляемый номинальный рост бюджета является ни чем иным как фикцией. Всё построено на ожидании субсидий. У нас не социально ориентированный бюджет, а бюджет-ПОПРОШАЙКА.

    При этом рост коррупции такой, что потребовалось инициировать создание антикоррупционного управления. То есть, об МВД вытерли ноги?.. Эту правоохранительную структуру можно распускать за неэффективность?

    Фракция ЛДПР приняла решение голосовать "ПРОТИВ" бюджета-поберушки!"

    От себя добавлю, фракция "Единая Россия" при законодательном собрании и Правительство области в который раз прикрывается жителями области, заявляя о социальной направленности бюджета, отказываясь от хозяйственного управления экономикой.

  • Рамзай

    Рамзай
    1 час назад

    Регионы ни один вопрос из-за отсутствия денег не могут решить. Они полностью зависимы от центра. А тут уж, хвостом верти, чтоб понравиться! Разве не так? Какое же у нас самоуправление. Так, кинули кость, чтобы выжить....

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Не гоните! После строительства Восточного, как и обещали жить стало лучше! Рогозин хату себе купил.За 500 лямов, так писали.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Я уверен, что и наши орлы возмужали! Накупили новых земельных участков, удачно продали! Жизнь налаживается. Я рад за Козлова и его команду!

  • 55

    55
    1 час назад

    Сергей ТрушПо прошедшей сегодня сессии Заксобрания .. Рассказывают о том, что бюджет социально направленный, что профицит, это результат экономии, которая пойдёт на погашения долговых обязательств, что тяжёлое положение, в первую очередь решить социальные платежи бюджетникам (которых сами же и сокращают, увеличивая нагрузку на оставшийся персонал)..

    Беру слово в выступлении (сразу скажу - тараторил, ибо сказать хотелось многое, а времени всего три минуты):

    - У нас существует парадоксальная ситуация, когда непосредственный производитель получает заказ только путём участия в аукционах, чем снижает цену за собственную продукцию, нередко уходя ниже нормы рентабельности, сносит напрочь норму прибыли, проедает амортизационные фонды, лишь бы на плаву остаться. Но при этом из областного бюджета покрываются проценты по кредиту, за который покупается необходимая тому, или иному муниципалитету продукция (пример с переправой в Мазановской районе), процент уходит коммерческим банкам которые не принимают непосредственного участия в производственном процессе, при том, что и у самого производителя средства взяты под проценты в банке. Это справедливо? А из каких средств область гасит проценты по долгам муниципалитетов перед банками, если налог на добычу полезных ископаемых "обнулён"? "Золотари" добывают из недр не восполняемый ресурс, загрязняют реки, а расплачиваются за всё жители области из своих налогов.

    Нам рассказывают о тяжёлом положении области из-за долгового бремени. А не вы ли, товарищи депутаты, своим фракционным голосованием, санкционировали создание такого положения дел?

    Какие меры предусмотрены правительством области по организации предприятий ориентированных на выпуск продукции необходимой для покрытия обязательств государства перед гражданами, в соответствии с планом развития области, а так же на устранение последствий ЧС? Почему за средства налогоплательщиков покрываются проценты по банковским кредитам а не осуществляется вклад в развитие производственного сектора, ведь именно план развития создаёт спрос на продукцию и предприятия, а бюджет является тем инструментом, который обеспечивает покрытие спроса Почему не созданы условия по стимулированию вовлечения руководителей и коллективов муниципальных и казённых учреждений в рационализаторскую деятельность, в повышение производительности и эффективности? Почему эти предприятия в массе своей неэффективны и не приносят дохода в бюджет? Хотя и тут есть исключения - закапывать людей, это довольно выгодный бизнес, и в этом отношении МУПы наши преуспели.

    Все показатели бюджета достигаются не благодаря а вопреки деятельности Правительства области, зак счёт повышения налоговой нагрузки, за счёт распродажи имущества области. При этом бюджет болтается в пределах вилки инфляционных ожиданий по статистике ЦБ. Заявляемый номинальный рост бюджета является ни чем иным как фикцией. Всё построено на ожидании субсидий. У нас не социально ориентированный бюджет, а бюджет-ПОПРОШАЙКА.

    При этом рост коррупции такой, что потребовалось инициировать создание антикоррупционного управления. То есть, об МВД вытерли ноги?.. Эту правоохранительную структуру можно распускать за неэффективность?

    Фракция ЛДПР приняла решение голосовать "ПРОТИВ" бюджета-поберушки!"

    От себя добавлю, фракция "Единая Россия" при законодательном собрании и Правительство области в который раз прикрывается жителями области, заявляя о социальной направленности бюджета, отказываясь от хозяйственного управления экономикой.


    Да изначально было видно, что вся политика бодряка с начала фиктивного его избрания основывалась на поездках в Москву с протянутой рукой. Вот и результат: "здоровья всем умершим за область". Видимо заведомо нас к этой категории приписал.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    А то, что Козлов прожиточный понизил, это только на наше благо! Чтоб плохих продуктов меньше ели.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Я сама

    Как-то странно обозначили новость, хотя в конце текста самой новости четко указали, что за такой бюджет отказываются голосовать депутаты от КПРФ и ЛДПР. По-моему мнению - правильно и делают, что отказываются. Кстати, да - джип, купленный Романовым до сих пор не продан и сам он на нём катается как на родном( Права Петайчук - продадут родакам или блатным за копейки((



    Спасибо, что объяснили.

  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    53 минуты назад

    А ЛДПРы сами то могут эффективностью похвастаться

    Депутат Госдумы от Приамурья трижды признан неэффективным

    Представитель ЛДПР Иван Абрамов был признан малоэффективным. Он набрал низкое количество баллов в рейтинге работы депутатов Госдумы в регионах России. Аналитические материалы представил «Политком.RU» по данным с июля по сентябрь этого года.

    Эксперты провели оценку по восьми направлениям, которые включают как публичные, так и непубличные аспекты работы депутатов. Учитывалось проведение встреч с избирателями, защита и представительство их интересов, активность в региональном информационном поле, активность в соцсетях и продвижение интересов на федеральном уровне. Также брались в расчет взаимодействие с региональными властными и деловыми элитами, взаимодействие с однопартийцами в регионе, работа с общественниками и некоммерческими организациями.

    По каждому из направлений аналитики выставили оценки работы депутата от нуля до пяти из следующих критериев: 0 — работа полностью отсутствует, 1 — работа практически не ведется, 2 — работа ведется редко и формально, не имеет значимых результатов, 3 — работа ведется относительно регулярно, но неэффективно, 4 — работа ведется с переменным успехом, есть отдельные достижения, 5 — активная и результативная работа.

    Учитывая все эти параметры, Иван Абрамов в персональном рейтинге депутатов уже в третий раз подряд попал в категорию тех, кто набрал от 1 до 1,99 баллов. В общей сложности в ней оказалось более 130 человек. Преимущественно это те, кто избирался по партийным спискам — 82 депутата, в то время как одномандатников в этой группе только 49 человек.

  • Братеев

    Братеев
    53 минуты назад

    нищая область с профицитным бюджетом

  • архивная

    архивная
    52 минуты назад

    Молодцы ЛДПР и КПРФ,что проголосовали против такого бюджета,думают о населении и Амурской области,а фракция Единая Россия,делает только то,что скажет Москва,это очевидно из года в год видно,только обещают улучшения на бумаге,который год...

  • Дед Мазаев

    Дед Мазаев
    51 минута назад

    архивная

    Молодцы ЛДПР и КПРФ,что проголосовали против такого бюджета,думают о населении и Амурской области,а фракция Единая Россия,делает только то,что скажет Москва,это очевидно из года в год видно,только обещают улучшения на бумаге,который год...



    Чем думают то? Протестовать не предлагая ничего взамен это что забота? Это демагогия!

  • vertex

    vertex
    50 минут назад

    архивная

    Молодцы ЛДПР и КПРФ,что проголосовали против такого бюджета,думают о населении и Амурской области,а фракция Единая Россия,делает только то,что скажет Москва,это очевидно из года в год видно,только обещают улучшения на бумаге,который год...



    Выслуживаются перед центром, лишь бы от корыта не напнули.

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