Некоторые амурские депутаты не захотели голосовать за «бюджет побирушек»

Амурские депутаты начали рассматривать проект бюджета области. Бюджет планируется профицитный: доходов ожидается почти 40 миллиардов рублей, а потратить планируют примерно на 5 миллиардов меньше.

В 2018 году в Амурской области поднимут зарплату учителям и врачам. Рост зарплаты будут проверять каждый месяц. На исполнение майских указов президента из федерального бюджета выделят около двух миллиардов рублей.

В 2018 году из областного бюджета на это направят больше 10 миллионов рублей, в 2019-м – больше 25 миллионов, в 2020-м – больше 45 миллионов рублей. Приамурье потратит на это собственные средства, полученные с налогов. С каждым годом эта статья доходов растет.

«Мы говорим сегодня о том, чтобы предоставить финансовую помощь не только на исполнение майских указов президента, но и доведение уровня минимального размера труда до нормы, установленной федеральным законом – 9 489 рублей. И мы говорим сегодня об индексации зарплат остальных бюджетников на 4 процента», – рассказала на заседании заксобрания депутат Татьяна Фарафонтова.

В следующем году область планирует получить доход – 39 миллиардов 700 миллионов рублей. Из них 37 с половиной миллиардов рублей – это налоговые и неналоговые поступления. Налоговые составляют большую часть доходов – 36 420 073 рубля, соответственно, неналоговые – 1 103 246 рублей. Также при разработке бюджета учитывается, что бюджет получит безвозмездные поступления – более двух миллиардов рублей.

82,4 % доходов обеспечат три налога: на доходы физических лиц (11 846 777 тысяч рублей), на прибыль организаций (9 861 126 тысяч рублей) и на имущество организаций (8 792 494 тысячи рублей). Рост поступлений от налога на имущество прогнозируют в 2018 году на 15,1 %, налога на прибыль организаций – 6,2 %. А вот поступления от налога на доходы физических лиц могут снизиться на 1,3 %.

В 2019 году ожидается, что доходы вырастут почти на два миллиарда рублей и составят 39 442 358 рублей. В 2020 году область станет еще богаче – доходы достигнут 41 357 275 рублей.

Расходов же в 2018 году ожидается на 5 миллиардов меньше – проект бюджета получился профицитный. Это получается сделать за счет того, что практически все статьи расходов сокращаются: развитие сельского хозяйства – более чем в два раза, на 51,8 %; развитие транспортной системы – на 25,4 %; снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций – на 26,7 %; экономическое развитие и инновационная экономика – на 32,8 %.

Сокращаются также и социальные статьи расходов бюджета: развитие системы соцзащиты – на 21,8 %; развитие системы культуры и искусства – на 27,4 %; обеспечения населения доступным и качественным жильем – на 46 %; развитие физической культуры и спорта – на 29,7 %. Меньше всего в проекте бюджета «ножницы» коснулись здравоохранение и образование: на первое статья расходов сократилась на 0,7 %, а на второе даже увеличилась – на 0,1 %.

Такой профицит бюджета некоторых депутатов смутил.

«У нашего соседа, Хабаровского края, хотя, дефицитный бюджет, но там установили прожиточный минимум на две тысячи больше, чем в среднем по России. А мы с профицитным бюджетом ориентируемся на общероссийский показатель», – высказался депутат Анатолий Осипов.

«Это профицит условный. Мы его должны вернуть – госдолг уменьшить. Наша задача его вернуть в оборот, оборотные средства, которые мы будем тратить. У Хабаровского края там бюджет другой. Там финансирование другое. Я сам присутствую на совещаниях. Я сижу тут с минфином и думаю, как выплатить заплату, а приморский губернатор – как два самолета купить», – прокомментировал губернатор Александр Козлов.

Выплаты по госдолгу также заложены в проект бюджета: в 2018 году на погашение кредита банкам выплатят 2 931 876 рублей, а на погашение бюджетных кредитов – 6 810 589 рублей. В этом же году в федеральном бюджете область возьмет краткосрочный кредит на сумму 9 930 401 рубль.

Областные власти планируют подписать с Минфином соглашение, чтобы уменьшить госдолг. Тогда деньги, заложенные на погашение кредита, можно будет потратить на нужды области. Ко второму чтению бюджета суммы уточнят. Тем не менее, две фракции – ЛДПР и КПРФ отказались голосовать за эту редакцию документа. Народные избранники посоветовали пересмотреть траты предыдущих лет.

«Свободненский район – покупка джипа за 3 миллиона 400 тысяч рублей. До сих пор джип, по моим данным, не продан и стоимость уменьшается с каждым годом. Скоро будет продан за копейки своим людям. Серышевский район – 81 тысяча рублей потрачена из резервного фонда на юбилеи и праздники. Не так давно там произошел пожар и начинают деньги собирать с мира по нитке», – рассказала депутат Ольга Петайчук.

« Мы категорически не согласны с тем, что доходы от использования областного имущества – достаточно слабенькие. Чуть больше 90 миллионов – это меньше, чем в прошлые годы», – заявил депутат Роман Кобызов.

«Всё строится на ожидании субсидий – у нас бюджет попрошайки, мы говорим о социальной ориентации, а по сути являемся побирушками», – возмутился депутат Сергей Труш.

«Бюджет будет социально ориентирован, – заявил Александр Козлов. – Мы от этого не отказываемся. И сегодня некоторые депутаты говорят о том, что они не собираются голосовать за бюджет побирушек – я не разделяю этого мнения. Потому что те доходы, о которых мы сегодня говорили – это доходы от тех проектов, которые реализуются на территории области и будут реализовываться – это Нижнебурейская плотина, это строительства газохимического кластера», – рассказал Александр Козлов

В итоге за финансовый документ проголосовали 25 депутатов, девять – против. Как именно будет расходоваться областные деньги – решат в начале декабря. Но уже сейчас известно, что 21 миллиард – то есть большая часть – из областного кошелька будут направлены на социальную сферу.