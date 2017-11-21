Нижне-Бурейскую ГЭС включат в туристический маршрут

Представители 13 туристических фирм Благовещенска познакомились с достопримечательностями Бурейского района. Туроператорам показали местный музей, конную ферму, ледовую арену и Нижне-Бурейскую ГЭС. Гости увидели, что нового можно включить в туры, обсудили планы на будущее, а также проблемы, которые препятствуют развитию туризма в районе.

На ферме в селе Долдыкан Новобурейского района гостей встречал русский тяжеловоз. В хозяйстве – единственном на Дальнем Востоке, где разводят таких коней – больше двухсот животных этой породы. Они незаменимы в поле и, возможно, станут лучшими друзьями туристов. На ферме хотят открыть конный клуб – предлагать прогулки верхом, иппотерапию.

«Собираемся строить абсолютно новую базу. Это будет конеферма. Будут домики отдыха, будет игровая, теплое здание, чтобы могли приезжать семейные пары с детьми, будет столовая на 100-150 мест. Хочу, чтобы все было современное, чтобы молодежь привлечь», – рассказала управляющая КФХ «Надежда» Наталья Кузнецова.

Центральной точкой притяжения туристов в районе хотят сделать Нижне-Бурейскую ГЭС. Основные объекты здесь уже построены, но работы еще ведутся.

Так, туристам предложат побывать на смотровой площадке, где на высоте 174 метра над уровнем моря открывается панорама самой молодой гидроэлектростанции в стране. С этого места туристы смогут оценить масштаб сооружения, полюбоваться природой, а еще узнать об основании станции и инновационных технологиях, которые применяют на ГЭС.

В будущем на ГЭС планируют сделать еще больше объектов для туристов – рядом с плотиной построят музей и зимний сад.

«Планируем разбить там пруд. У нас там бьют два ключа. Они зимой не замерзают. Планируем сделать небольшую зону отдыха, разбить зимний сад – павильон в 200 квадратов площади, в котором можно будет сделать небольшой кафетерий, можно будет попить кофе, чай, отдохнуть и обогреть коллектив, который приедет к нам в гости», – сказал ведущий инженер отдела технического надзора и приемки строительно-монтажных работ Нижне-Бурейской ГЭС Дмитрий Лучников.

Пока основные посетители ГЭС – это школьники из ближайших районов: Октябрьского, Архаринского, Михайловского. Турфирмы – здесь нечастые гости.

«Поражает первое – масштаб, насколько далеко продвинулись наши технологии. Инфраструктура здесь хорошая. Есть что показать на ГЭС и в самом Новобурейском. Экскурсия может получиться очень полноценной, познавательной и интересной», – отметила директор отдела туризма туристической фирмы Мария Пяткина.

Начало туризму в Бурейском районе положило строительство Бурейской ГЭС. Ежегодно её посещают сотни туристов. В 2016 году гидроэлектростанцию посетили полторы тысячи человек. Помимо промышленного, в районе хотят развивать спортивный и экологический туризм, предлагать туристам лыжи, пейнтбол, рыбалку. В районе работают четыре базы отдыха. Правда, людей везти сюда дорого – половина стоимости уходит на дорогу.

«У нас, конечно, большая проблема – это транспорт. Потому что он считается очень дорогим видом, и сразу удорожается путевка. А если удорожается путевка, это значит, не все могут себе позволить такую поездку. А в остальном интерес есть, желающие есть, гиды есть», – поделилась директор туристической фирмы Татьяна Протченко.

Администрация района готова к сотрудничеству. Амурское правительство тоже обещает поддержку, чтобы туризм существовал не только в центре, но и на периферии области.

«Район, безусловно, был в наших рейтингах. И на основе предложенных сейчас маршрутов будут формироваться какие-то интересные маршруты. Мы будем набирать пул туристов. Изменения уже идут, и они будут набирать обороты. Конечно, инвестиционно мы тоже поищем партнеров, чтобы укрепить объекты туринфраструктуры», – сказала замминистра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области Екатерина Киреева.

Приток туристов здесь ждут в январе, во время школьных каникул. Планируется включить в турмаршрут катание на коньках на местном крытом катке. А летом для посетителей Нижне-Бурейской ГЭС готовят экологическую тропу. Общая протяженность маршрута составит пять с половиной километров.