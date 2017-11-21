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Жильцы благовещенского дома жалуются на воду, капающую с потолка (видео)

Жильцы благовещенского дома жалуются на воду, капающую с потолка (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратился Александр – житель благовещенской пятиэтажки, расположенной по адресу: переулок Релочный, 5. В доме сейчас идет капитальный ремонт крыши. Александр считает, что этим и вызваны проблемы жильцов квартир на пятом этаже – холод и вода, которая течет с потолка.

«Раньше было просто холодно, а в последние дни еще и начал промерзать потолок, на котором собирается конденсат», – отмечает житель дома.

По словам Александра, от проблемы с холодом страдают все квартиры на пятом этаже дома – более 20. Вода с потолка течет минимум в пяти квартирах.

В министерстве жилищно-коммунального хозяйства Амурской области не стали отрицать проблему.

«Для решения вопроса по Релочному, 5, будет временно уложен утеплитель в брикетах по всей поверхности крыши здания. Это поможет повысить температуру в квартирах и предотвратить возникновение конденсата. Эти работы будут выполнены до 24 ноября 2017 года», – прокомментировал ИА «Амур.инфо» заместитель генерального директора по производству Фонда капитального ремонта Амурской области Андрей Петренко.

Андрей Русланович пояснил, что контролирует ситуацию.

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#ЖКХ

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