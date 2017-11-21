Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:09 0

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: вековой юбилей ЗАГСа

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: вековой юбилей ЗАГСа

22 ноября утром в студии «Эха Москвы в Благовещенске» побывает начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова. Тема: «Старость или зрелость?» – 18 декабря амурскому ЗАГСу исполняется 100 лет! Ведущие утреннего эфира – Екатерина Кузьмина и Нино Кохреидзе.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.

Просмотров всего: 35

#СМИ

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество

Как пропить миллион долларов: обзор прессы
Общество 2

Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: директор ДЮСШ № 5 и тренер-преподаватель по самбо
Власть 49

Александр Козлов рассказал, как относится к критике
Эхо Москвы

Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: инвестиционная привлекательность Приамурья