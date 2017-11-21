Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: вековой юбилей ЗАГСа

22 ноября утром в студии «Эха Москвы в Благовещенске» побывает начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Томилова. Тема: «Старость или зрелость?» – 18 декабря амурскому ЗАГСу исполняется 100 лет! Ведущие утреннего эфира – Екатерина Кузьмина и Нино Кохреидзе.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5.