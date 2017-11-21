С 1 января в областном правительстве сократят министерство внутренней и информационной политики

Областное министерство внутренней и информационной политики перестанет работать 1 января 2018 года. Сейчас в правительстве идут согласовательные мероприятия, связанные с процедурой сокращения. Об этом губернатор Александр Козлов рассказал на заседании заксобрания.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», информация о сокращении министерства появилась в Инстаграме губернатора в октябре 2017 года. Оно вызвано необходимостью минимизировать расходы в связи с тяжелой экономической ситуацией.

«Сегодня идут оргштатные мероприятия, а также вопросы связанные с процедурой сокращения, – пояснил Александр Александрович, отвечая на вопрос депутатов. – Потому что мы обязаны людей уведомить, предложить им вакансии и многие другие процедуры, которые связаны с реорганизацией в любом ведомстве».