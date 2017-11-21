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21ноября
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сегодня, 16:33 5

С 1 января в областном правительстве сократят министерство внутренней и информационной политики

С 1 января в областном правительстве сократят министерство внутренней и информационной политики

Областное министерство внутренней и информационной политики перестанет работать 1 января 2018 года. Сейчас в правительстве идут согласовательные мероприятия, связанные с процедурой сокращения. Об этом губернатор Александр Козлов рассказал на заседании заксобрания.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», информация о сокращении министерства появилась в Инстаграме губернатора в октябре 2017 года. Оно вызвано необходимостью минимизировать расходы в связи с тяжелой экономической ситуацией.

«Сегодня идут оргштатные мероприятия, а также вопросы связанные с процедурой сокращения, – пояснил Александр Александрович, отвечая на вопрос депутатов. – Потому что мы обязаны людей уведомить, предложить им вакансии и многие другие процедуры, которые связаны с реорганизацией в любом ведомстве».

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#губернатор #заксобрание #областная власть

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    т.е. ботов на сайте станет меньше? )

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    1 час назад

    Многим не угодил губернатор таким действием. Тяжёлые времена кординальные решения.

    Сэкономлено будет не мало. А куда пустить средства решать депутаты будут?

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    На управление по борьбе с коррупцией

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    И министров уволят? По сокращению? Или более доходную работу предложат?

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    1 час назад

    Все плавно перетекут в антикоррупционное министерство))

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