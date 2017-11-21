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21ноября
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сегодня, 16:20 8

Благовещенск занял последнее место в экологическом рейтинге ОНФ и Минприроды

Благовещенск занял последнее место в экологическом рейтинге ОНФ и Минприроды
Фото: stav.aif.ru

Эксперты ОНФ совместно с Минприроды подготовили экологический рейтинг российских городов–2017. Он составлялся на основе данных, которые предоставляли власти крупных муниципальных образований по всей стране. Благовещенск оказался на последнем, 70-м, месте.

В экологическом рейтинге участвуют региональные центры субъектов, а также города с населением свыше 100 тысяч человек. Всего в нем 103 города, говорится в сообщении ОНФ.

«Впервые экологический рейтинг городов готовят вместе на равных партнерских условиях профильное министерство и эксперты общественники. Мы хотели, чтобы наш рейтинг был максимально объективным и в него вошла не только статическая информация, но и реальные действия городских властей по решению актуальных экологических проблем. Так, на наш взгляд, данные по ресурсу ОНФ "Интерактивная карта свалок" и по созданию "зеленых щитов" являются прекрасным способом оценить работу городских властей не только по эффективности управления, но и по оперативному реагированию на жалобы граждан на экологические проблемы», – отмечает сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы РФ Ольга Тимофеева.

Верхнюю строчку рейтинга заняли Набережные Челны, на втором месте оказалась Казань. Как говорится в сообщении ОНФ, эти города показали одни из лучших результатов сразу в несколько категориях: «управление в области охраны окружающей среды», «водопотребление и качество воды» и «энергопотребление». На третьем месте идет Воронеж, на четвертом – Магас, на пятом – Вологда. Шестым стал Горно-Алтайск, Оренбург расположился на седьмом месте, восьмым, девятым и десятым стали Грозный, Йошкар-Ола и Владикавказ соответственно.

Более 30 городов, в том числе Благовещенск, получили самое низкое место – 70-е – за то, что их руководство не представило полную информацию об экологическом состоянии этих населенных пунктов. Кроме столицы Приамурья, это Иваново, Калининград, Красноярск, Магнитогорск, Нижний Новгород, Петрозаводск, Псков, Смоленск, Тверь, Томск и другие.

«Экологическая обстановка в Благовещенске далека от идеальной, – говорит член амурского штаба ОНФ Екатерина Суняйкина. – Большое влияние на окружающую среду, к примеру, оказывает транспорт. В сентябре этого года Министерство природы РФ включило областной центр в список 20 городов России с наибольшим уровнем загрязнения атмосферы. Концентрация загрязняющих веществ, в том числе примесей бензпирена, негативно влияющего на здоровье человека и экосистемы, превышает предельно допустимый уровень. Активисты-экологи Народного фронта достаточно осведомлены о проблемах столицы Приамурья и стараются решать их при тесном взаимодействии с региональными и муниципальными властями. Одной из действенных мер, направленных на оздоровление окружающей среды, по нашему мнению, станет создание городского лесопаркового защитного пояса. Этот вопрос мы уже прорабатываем с областной Общественной палатой».

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#жизнь #природа

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Сначала вырубим половину Первомайского парка, а потом начнем сажать прутики, чтобы улучшить через 70 лет экологическую обстановку в городе. Спасибо дорогому мэру Калите за удобства для потенциальных велосипедистов и разрушение уже сложившейся экосистемы. Выхлопы поистине ужасны. Вонища в городе не передать словами. Попробуйте пешком пройти по Калинина - удавиться легче, чем этим дышать.

  • Nikodim

    Nikodim
    1 час назад

    а дым от тэц точно проходит экологические нормы и розу ветров?

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    1 час назад

    ...получили такие оценки за то что не предоставили информацию ОНФ" собственно, кто такие ОНФ чтобы им город информацию предоставлял? А потом пишут об объективности

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Челяблинск, вот где ужосна.. Хотя был один раз, проездом.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    1 час назад

    Выпили почти всю зелень в городе, понаставили торговых центров да офисов, парки-скверы худо бедно спасают зеленью, но деревья надо обновлять. Газоны закатывают в парковки, вдоль дорог обрубки вместо нормальных деревьев.

  • Myxira

    Myxira
    38 минут назад



    но деревья надо обновлять. Газоны закатывают в парковки, вдоль дорог обрубки вместо нормальных деревьев.



    Где та машина, что взрослые деревья должна бы пересаживать? Новость о ее приобретении не проблема найти:https://portamur.ru/news/detail/blagoveschenskiy-zelenstroy-priobrel-mashinu-po-peresadke-vzroslyih-derevev/

    http://blagoveshensk.bezformata.ru/listnews/agregat-popolnil-avtopark-zelenstroya/4214937/

    Деревья край как необходимо обновлять, а в этом направлении практически ничего не делается.

  • vertex

    vertex
    34 минуты назад

    Так новостью и осталась?))) Безпроектная наверное была, как Натальинский подъемник))).

  • Илонна

    Илонна
    31 минута назад

    А мусороперерабатывающий завод, который уже 10 лет строят, где?

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