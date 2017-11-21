Александру Мигуле снизили срок заключения до 5 с половиной лет

Как рассказала адвокат Александра Мигули, бывший мэр Благовещенска подал кассационную жалобу в президиум Амурского областного суда, чтобы отменить ранее вынесенный приговор. Но в этом суд ему отказал, зато нашел основания для смягчения назначенного наказания. О каких именно основаниях идет речь, пока не сообщается. Подробная информация появится после того, как адвокаты получат на руки текст судебного акта.

Как сообщалось ранее, в 2011 году Мигулю объявили в международный розыск. 12 мая 2015 года его задержали в Липецкой области и этапировали в Благовещенск. В начале июля 2015 года бывший мэр города был заключён под стражу в СИЗО.

12 августа 2016 года городской суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Александра Мигулю признали виновным по всем трем статьям обвинения. В уголовном деле было более 30 томов.

15 февраля 2017 года срок заключения был снижен до 7 лет, 20 ноября 2017 года – до 5,5 лет. С учетом общего срока, проведенного и в СИЗО, и в колонии общего режима, Александр Мигуля отбыл уже 2,5 года, то есть почти половину из назначенного ему наказания.