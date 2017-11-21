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21ноября
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сегодня, 16:17 17

Александру Мигуле снизили срок заключения до 5 с половиной лет

Александру Мигуле снизили срок заключения до 5 с половиной лет

Экс-мэру Александру Мигуле удалось добиться еще одного снижения срока заключения. Сначала его приговорили к 9 годам колонии общего режима. Затем этот срок уменьшили до 7 лет. Накануне, 20 ноября, президиум областного суда сократил эту цифру до 5 лет и 6 месяцев.

Как рассказала адвокат Александра Мигули, бывший мэр Благовещенска подал кассационную жалобу в президиум Амурского областного суда, чтобы отменить ранее вынесенный приговор. Но в этом суд ему отказал, зато нашел основания для смягчения назначенного наказания. О каких именно основаниях идет речь, пока не сообщается. Подробная информация появится после того, как адвокаты получат на руки текст судебного акта.

Как сообщалось ранее, в 2011 году Мигулю объявили в международный розыск. 12 мая 2015 года его задержали в Липецкой области и этапировали в Благовещенск. В начале июля 2015 года бывший мэр города был заключён под стражу в СИЗО.

12 августа 2016 года городской суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Александра Мигулю признали виновным по всем трем статьям обвинения. В уголовном деле было более 30 томов.

15 февраля 2017 года срок заключения был снижен до 7 лет, 20 ноября 2017 года – до 5,5 лет. С учетом общего срока, проведенного и в СИЗО, и в колонии общего режима, Александр Мигуля отбыл уже 2,5 года, то есть почти половину из назначенного ему наказания.

Просмотров всего: 2389

#городская власть #закон #криминал #суды

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Комментарии
Показать все (17) Обсудить на форуме
  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    2 часа назад

    Ага нашли где то лазейку через кого порешать, денежки все хотят....

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    Ну что по половинке выйдет .

    За хорошее поведение и все такое.

    З.Ы. Хороший мэр был. Из народа...

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    2 часа назад

    на фотографии не хватает Корнеева, Сакания.

  • Tуман

    Tуман
    2 часа назад

    Через год по амнистии выйдет.

  • Туж2

    Туж2
    2 часа назад

    ЖОРДЖio

    на фотографии не хватает Корнеева, Сакания.



    и Колесова туда..

  • КВЖД наса а не васа

    КВЖД наса а не васа
    2 часа назад

    Кто все эти веселые каторжане на карточке? Анатоличь не в счет.

  • Кварц

    Кварц
    2 часа назад

    Да уж скорее бы выпустили. Был в городе хозяин.

  • Огонь во вселенной

    Огонь во вселенной
    1 час назад

    Надо быть полным идиотом, чтобы не понимать за что его закрыли

  • werta

    werta
    1 час назад

    Tуман

    Через год по амнистии выйдет.



    Выйдет, только не по амнистии, а по УДО.

  • Alec09

    Alec09
    1 час назад

    Человек вообще ни за что сидит. По факту, за то что его народ выбрал, а не президент назначил и за то что своё мнение имел. Сегодня у нас приветствуется полное подчинение и подражание, иначе накажут.

  • dn28R

    dn28R
    1 час назад

    Бабули у Мигули

  • Евгений Шувалов

    Евгений Шувалов
    1 час назад

    Alec09Человек вообще ни за что сидит. По факту, за то что его народ выбрал, а не президент назначил и за то что своё мнение имел. Сегодня у нас приветствуется полное подчинение и подражание, иначе накажут.


    Ага. Отмывание денег наших тоже "ни за что". В доле у Мигули был или тебя с ним поперли просто?

  • Инлун

    Инлун
    1 час назад

    На фото крайний слева какой то мутный тип

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    Так это Мигуля бабло на заборе отмыл на набережной и область разворовал, вот негодяй.

  • ЖОРДЖio

    ЖОРДЖio
    1 час назад

    На фото справа от экс-мэра Благовещенска сидит учредитель фирмы «Новый дом» Андрей Налетов. Его вместе со вторым учредителем фирмы Сергеем Хабаровым осудили в октябре 2012 года за мошенничество и растрату чужого имущества. Они собрали более 20 миллионов рублей с дольщиков, но квартиры не сдали. Налетов получил пять лет лишения свободы.

    Слева от Мигули на снимке находится Павел Зимин, осуждённый в декабре 2016 года за то, что умышленно купил немаркированную алкогольную продукцию почти на 6,4 миллиона рублей для дальнейшей продажи. Суд назначил Зимину 2 года 6 месяцев колонии общего режима.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    А где господа из "Городка" отбывают?

  • Кузмичь

    Кузмичь
    16 минут назад

    Здоровья и терпения А.Мигули и его семье!

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