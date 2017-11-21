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Желание жениться толкнуло красноярца на кражу кольца на станции в Белогорске

Желание жениться толкнуло красноярца на кражу кольца на станции в Белогорске
Фото: dic.academic.ru

Полиция разбирается в обстоятельствах мошенничества в Белогорске. По версии следствия, житель Красноярского края обманул амурчанку: пообещал ей заплатить 30 тысяч рублей за кольцо, но не сделал этого.

По словам подозреваемого, в поезде он познакомился с девушкой и предложил ей руку и сердце. В ответ она потребовала у мужчины кольцо. Во время стоянки поезда в Белогорске молодой человек решил его где-нибудь купить. Продавец одного из павильонов на железнодорожном вокзале предложила ему приобрести у нее кольцо за 30 тысяч рублей.

Молодой человек согласился, но пояснил, что наличных у него с собой нет, но он может перевести средства с помощью мобильного банка. Продавец продиктовала свой номер телефона, к которому привязана банковская карта. Парень со своего телефона отправил на ее номер обычную СМС со словами «перевод 30 000» и пояснил, что у него карта другого банка, поэтому деньги поступят в трехдневный срок. Забрав кольцо, он сел в поезд. Позже продавец поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Обманщика, который ранее не был судим, задержали, кольцо у него изъяли. Парень дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.

Просмотров всего: 694

#Белогорск #криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (9) Обсудить на форуме
  • Мила Жукова

    Мила Жукова
    2 часа назад

    Вот это смельчак, надо ж такое придумать и ради незнакомки пойти на такой проступок..

  • Elza Pathfinder

    Elza Pathfinder
    2 часа назад

    Мила ЖуковаВот это смельчак, надо ж такое придумать и ради незнакомки пойти на такой проступок..


    А была ли незнакомка?)))

  • Ринат Рашида брат

    Ринат Рашида брат
    2 часа назад

    Властелин колец ....

  • Aligator

    Aligator
    2 часа назад

    увидел ее и как давай на ней жениться

  • Belka_89

    Belka_89
    2 часа назад

    Продавщица дура

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    А кольцо то настоящее? Незнакомка вместе с бабкой-продавалкой работают в паре и впаривают лохам медные кольца практически в каждом третьем поезде! Потом незнакомка отказывается от свадьбы и едет обратно на предыдущую станцию перед бабкой с кольцами, и пошёл водоворот колец в природе!

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    Ну а тут попался хитрый малый, и его сразу в тюрьиу, сволочи и мрази...

  • Терапевт

    Терапевт
    1 час назад

    удален

  • Nabivachev

    Nabivachev
    1 час назад

    Терапевт

    А кольцо то настоящее? Незнакомка вместе с бабкой-продавалкой работают в паре и впаривают лохам медные кольца практически в каждом третьем поезде! Потом незнакомка отказывается от свадьбы и едет обратно на предыдущую станцию перед бабкой с кольцами, и пошёл водоворот колец в природе!



    шикарная версия

Показать все (9) Обсудить на форуме
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