Желание жениться толкнуло красноярца на кражу кольца на станции в Белогорске

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Полиция разбирается в обстоятельствах мошенничества в Белогорске. По версии следствия, житель Красноярского края обманул амурчанку: пообещал ей заплатить 30 тысяч рублей за кольцо, но не сделал этого.

По словам подозреваемого, в поезде он познакомился с девушкой и предложил ей руку и сердце. В ответ она потребовала у мужчины кольцо. Во время стоянки поезда в Белогорске молодой человек решил его где-нибудь купить. Продавец одного из павильонов на железнодорожном вокзале предложила ему приобрести у нее кольцо за 30 тысяч рублей.

Молодой человек согласился, но пояснил, что наличных у него с собой нет, но он может перевести средства с помощью мобильного банка. Продавец продиктовала свой номер телефона, к которому привязана банковская карта. Парень со своего телефона отправил на ее номер обычную СМС со словами «перевод 30 000» и пояснил, что у него карта другого банка, поэтому деньги поступят в трехдневный срок. Забрав кольцо, он сел в поезд. Позже продавец поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Обманщика, который ранее не был судим, задержали, кольцо у него изъяли. Парень дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте.