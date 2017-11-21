Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:35 0

К свадьбе в новогоднюю ночь благовещенцы относятся с интересом и осторожностью

К свадьбе в новогоднюю ночь благовещенцы относятся с интересом и осторожностью

В честь столетнего юбилея областное управление ЗАГС предложило амурчанам уникальную возможность – пожениться в новогоднюю ночь. Готовящиеся к браку благовещенцы активно интересуются редкой услугой, но записываться на 31 декабря не спешат. Подать заявление можно только 28 ноября.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в честь своего юбилея амурский ЗАГС предлагает всем желающим пожениться в день рождения ЗАГСа – 18 декабря, а также в новогоднюю ночь.

31 декабря ЗАГС будет работать весь день. В областном управлении пояснили, что время торжественной регистрации составляет 15 минут. Благовещенцев будут женить даже 1 января 2018 года – после полуночи. Правда, пока неизвестно, до какого времени.

Подать заявку на регистрацию брака можно за один месяц и два дня. В случае с Новым годом – это нужно будет сделать 28 ноября. Пока же в ЗАГСе принимают предварительные заявки.

В отделе по Благовещенску и Благовещенскому району пояснили, что горожане довольно активно звонят, интересуются подробностями, но не спешат записываться. «Это связано с тем, что в новогоднюю ночь организовать свадьбу не так просто – договориться с фотографом, ведущим, с местом проведения», – пояснила начальник отдела Анжелика Ращупкина. Она добавила, что количество желающих пар станет известно 28 ноября.

Просмотров всего: 552

#жизнь #праздники

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 8

Благовещенск занял последнее место в экологическом рейтинге ОНФ и Минприроды
Общество 15

В областной инфекционной больнице пациентов размещают в коридорах
Общество 3

Фонд капремонта: холод в квартире благовещенской пятиэтажки был связан с батареями
Общество 4

В Свободном решили не отказываться от салюта на Новый год