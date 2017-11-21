К свадьбе в новогоднюю ночь благовещенцы относятся с интересом и осторожностью

В честь столетнего юбилея областное управление ЗАГС предложило амурчанам уникальную возможность – пожениться в новогоднюю ночь. Готовящиеся к браку благовещенцы активно интересуются редкой услугой, но записываться на 31 декабря не спешат. Подать заявление можно только 28 ноября.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в честь своего юбилея амурский ЗАГС предлагает всем желающим пожениться в день рождения ЗАГСа – 18 декабря, а также в новогоднюю ночь.

31 декабря ЗАГС будет работать весь день. В областном управлении пояснили, что время торжественной регистрации составляет 15 минут. Благовещенцев будут женить даже 1 января 2018 года – после полуночи. Правда, пока неизвестно, до какого времени.

Подать заявку на регистрацию брака можно за один месяц и два дня. В случае с Новым годом – это нужно будет сделать 28 ноября. Пока же в ЗАГСе принимают предварительные заявки.

В отделе по Благовещенску и Благовещенскому району пояснили, что горожане довольно активно звонят, интересуются подробностями, но не спешат записываться. «Это связано с тем, что в новогоднюю ночь организовать свадьбу не так просто – договориться с фотографом, ведущим, с местом проведения», – пояснила начальник отдела Анжелика Ращупкина. Она добавила, что количество желающих пар станет известно 28 ноября.